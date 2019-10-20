Aydın'ın sultanları ikinci galibiyetini aldı

Kadınlar voleybolunun en üst ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde bu yıl da başarıyla mücadele eden Aydın'ı gururu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Bursa’da oynanan Nilüfer Belediyespor maçını baştan sona önde götüren Aydın’ın Sultanlar ilk seti 1825 kazandı. Diğer setlerde de rakibi üzerinde büyük bir üstünlük kuran Aydın’ın Sultanları, bu setlerin her ikisini de 2025 almasını bildi.

Takımın iki maçtır 30’lık net galibiyetlerle yoluna devam etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’ın Sultanları’nı ve teknik heyeti tebrik etti.

AYDIN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:54

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İKİNDİ 16:03

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YATSI 19:48

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