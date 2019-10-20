İnya, 2. Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi’nde görücüye çıktı Başkan Öndeş: Artık Germecik’imizin bir markası var

Adnan Menderes Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde Germencik Belediyesi İnya markasıyla ürettiği ürünleri tanıtmak için stant açtı.

Germencik Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kongrede Germencik Belediyesi ve Germencik’te bulunan 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin iş birliğiyle üretilen ürünleri İnya çatısı altında tüketiciyle buluştu. Doğrudan üreticilerin bağlı olduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerinden temin edilen ürünler İNYA markasıyla pazara giriş yaptı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in seçim öncesi proje çalışmalarını gerçekleştirdiği ve seçim vaatlerinde dile getirdiği büyük çaplı proje resmen hayata geçerek faaliyete başladı.

İnya Standı yoğun ilgi gördü

Kongreye katılanlar tarafından oldukça yoğun ilgi gören İnya ürünleri büyük beğeni topladı. Ürünler hakkında bilgi alan katılımcılar ikram edilen zeytinyağı ve incirden tadarak değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar ürünlerin fazlasıyla lezzetli ve kaliteli olduğunu ifade ederek başarılar diledi. Stantta yer alan incir, zeytinyağı, kekikli ve zeytinyağlı sabun gibi ürünleri dikkatle inceleyen katılımcılar, alışveriş yapmayı da ihmal etmediler.

Başkan Öndeş: “İnya’ya sadece ilçemizin değil Aydın’ımızın da ihtiyacı var”

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’ndeki İNYA standını ziyaret eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş önemli açıklamalarda bulundu. Marka ihtiyacı konusuna vurgu yapan Öndeş “İnya sadece Germencik’imizin değil Aydın’ımızın da markası. Seçim öncesi vaatlerimizde yer alan tarımsal kalkınmanın sağlanması ve üreticinin desteklenmesine dayalı projelerimizden en önemlilerinden birini hayata geçirdik. Verdiğimiz sözleri tutmanın büyük mutluluğu içerisindeyim. Bu projeye, markaya Germencik’in olduğu kadar Aydın’ımızın da ihtiyacı vardı. Artık Germencik’te, Aydın’da üretilen tarımsal ürünler İnya markasıyla Germencik Belediyesi’nin güvencesiyle dünyaya yayılacak. Hediye olarak çikolata yerine incir götürülecek” dedi.

AYDIN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:54

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