1. Afrodisias Festivali sona erdi

Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali final gecesine Karacasu’nun yerel kıyafetlerinin sergilendiği defile ile Tolga Çandar konseri damga vurdu.

Karacasu defilesinde Yerel kıyafetlerin sergilenmesi farklılık oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgisi göz doldururken minik mankenler de defileye damga vurdu. Final programı Gürcistan Halk Oyunları ekiplerinin performanslarını sergilemesiyle başladı. Ardından Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın festival boyunca danslarını ve gösterileri sergileyen Ukrayna, Gürcistan ve İran ekiplerine plaket verdi.



Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali Final gecesinde programa katılan muhtarların muhtarlar gününü kutladı. Muhtarlara üzerinde Karacasu Belediyesi ve Karacasu Kaymakamlığının amblemlerinin bulunduğu ‘’Muhtarlar günü anısı başarılı çalışmalar dilekleriyle muhtarlar gününüz kutlu olsun’’ yazan plaketler hediye edildi.



Yerel giysiler defilesi yapıldı

Karacasu’da Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali Final gecesinde Karacasu Defilesi yerel giysilerin sergilenmesiyle gerçekleşti. Defilenin açılışında iki minik manken defileye damga vurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği defilede minik mankenler ilgi odağı oldu.



Tolga Çandar konseri ile son buldu

Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali Final gecesinde Tolga Çandar Sahne aldı. Hayranlarıyla buluşan Çandar, Sahneye çıktığı andan itibaren yoğun ilgiyle karşılandı. Şarkılara eşlik eden vatandaşların ilgisiyle festivalin kapanış gecesinde Tolga Çandar rüzgarları esti.

AYDIN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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