Aydın Vakfı, İstanbul’daki Aydınlı öğrencileri bir arada topladı Kahvaltıda buluşan Aydınlı üniversite öğrenciler memleket havası aldı

İstanbul’da faaliyet gösteren Aydın İli ve İlçeleri Eğitim Araştırma ve Yardım Vakfı, Aydın’dan İstanbul’a üniversite okumaya gelen öğrenciler için kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kahvaltılı etkinlikte İstanbul’da yaşayan hemşehrileri bir araya gelip tanışıp kaynaştı. Memleket hasreti gideren öğrenciler, etkinliği düzenleyen Aydın Vakfı ve yöneticileri başta olmak üzere destek olan herkese teşekkür ettiler.

Aydın Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12.’si gerçekleştirilen Aydın’dan İstanbul’a üniversite okumaya gelmiş öğrenciler için düzenlenen kahvaltılı burs toplantısı Ortaköy’deki Karayolları Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı kahvaltılı organizasyonda Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Aydınlı üniversite öğrencileri katıldı.

Kahvaltıya sponsorluk yapan DaxomNavidens firmasının Genel Müdürü, Vakıf Başkanı Bozdoğanlı iş adamı Aydın Çetin, yaptığı konuşmasında; uzun yıllardır süre gelen kahvaltı geleneğinin imkanlar doğrultusunda devam edeceğini ve bu sayede memleketten gelen öğrencilerin İstanbul’da Aydın Vakfı olarak açık bir kapılarının olduğunu ifade etti. Ayrıca yapılan bu etkinliğin vakıf üyeleri ve Aydınlı hemşerilerinin sinerjisini artırarak dayanışma, iş birliği ve beraberliklerini artırdığını vurguladı.

Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, kahvaltıya kızı Av. Dilara Sezgin ile katılarak destek verdi. Sezgin, programda yaptığı konuşmada, öğrenciye ve eğitime verilen desteğin öneminden söz edip, Aydın Vakfı’na ve üyelerine öğrencilere ve eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Oldukça renkli geçen ve memleketlerinden eğitim için İstanbul’a gelmiş Aydınlı öğrencilerin tanışıp kaynaşarak adeta memleket hasreti giderdiği etkinlikte Aydın Vakfı’nın yönetim kurulu üyeleri de gençlerle tanıştı. Protokol uygulanmayan kahvaltıda yıllar önce Aydın’dan çıkıp İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra bugün ülkenin önemli işadamları arasında yer alan pek çok isim kahvaltısını öğrencilerin arasında yapıp Aydın’dan gelen gençlere tanışıp sohbet etti. Öğrenciler için de moral ve motivasyon olan kahvaltı sonunda tüm vakıf üyeleri, öğrenciler ile tek tek görüşüp tanışarak gençlerin İstanbul’daki yalnızlığını giderdi.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

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