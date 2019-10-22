Rafadan Tayfa, Forum Aydın’da çocuklar ile buluşacak

TRT Çocuk’un en sevilen, efsane kahramanları “Rafadan Tayfa” yeni maceraları için Forum Aydın’da çocuklarla buluşmaya geliyor.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, ”Kare Takımı” ve ”Akıllı Tavşan Momo”nun ardından, bu hafta sonu da çocukların en sevdiği kahramanlar Rafadan Tayfa’nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Rafadan Tayfa, 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günleri 14.00 16.00 ve 18:00 saatlerinde yeni maceraların izini sürmek için Forum Aydın’da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

TRT Çocuk’un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, dostlarının da yardımıyla gizemleri çözüyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtarıyor. Forum Aydın’da gerçekleştirilecek sahne şovuyla Rafadan Tayfa, maceralarını çocuklarla paylaşıyor, oyunlar oynayarak çocukları maceranın içerisine çekiyor.

2627 Ekim tarihlerinde saat 14.00 16.00 ve 18.00’de üç seanstan oluşacak Rafadan Tayfa sahne şovu ve interaktif oyunlar Zeytin Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

AYDIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:56

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