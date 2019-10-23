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Aydın’da yine jeotermal gerginliği Jeotermal firmasının şikayeti üzerine gözaltına alınan köylüler ...

İHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Pamukören Mahallesi yakınlarında açılmak istenen jeotermal kuyusu bölgede gerginliğe neden oldu. Aşırı derecede kötü koku yaydığı gerekçesi ile evlerinin dibinde jeotermal kuyusu açılmasını istemeyen köylülerin eylemi nedeniyle bölgeye güvenlik güçleri gönderildi. Jeotermal Firması yetkililerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan köylüler daha sonra serbest bırakıldı.

Aydın’da yine jeotermal gerginliği Jeotermal firmasının şikayeti üzerine gözaltına alınan köylüler serbest bırakıldı

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Pamukören Mahallesi yakınlarında açılmak istenen jeotermal kuyusu bölgede gerginliğe neden oldu. Aşırı derecede kötü koku yaydığı gerekçesi ile evlerinin dibinde jeotermal kuyusu açılmasını istemeyen köylülerin eylemi nedeniyle bölgeye güvenlik güçleri gönderildi. Jeotermal Firması yetkililerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan köylüler daha sonra serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre; Özel bir şirket tarafından Pamukören yakınlarındaki Değirmendere mevkiinde jeotermal kuyusu açmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye iş makinelerin gelmesi üzerine eylem başlatan bazı köylüler evlerinin dibinde jeotermal kuyusu açılmasına müsaade etmeyeceklerini belirttiler. Jeotermal Firması’nın şikayeti üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişiler daha sonra serbest bırakıldı.

AYDIN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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