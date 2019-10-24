ATB’den üyelerine güzel haber

Aydın Ticaret Borsası tarafından zeytincilik sektörü ile ilgili gerekli makam ve mercilere her fırsatta iletilen dane zeytine destek konusu sonuca ulaştı. Dane zeytine 15 kuruş destek verilmesi Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Zeytin sektöründe rekabet edebilirliğin artması amacı ile zeytine prim desteği sağlanması konusu Borsamız tarafından gerekli makam ve mercilere sürekli olarak iletilmekteydi. Dane zeytine 15 kuruş destekleme 24.10.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve Aydın Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AYDIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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