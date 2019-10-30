Nazilli’de kış hazırlıkları başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi Nazilli'nin 4 mahallesini kapsayan çalışma başlattı. Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan çalışmaları Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ekibi yerinde inceledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, Nazilli'de ortaklaşa temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık 40 kişiden oluşan 4 ekip, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan orta refüjde kurumaya yüz tutan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla birlikte hem yaya hem de araç trafiği için olası tehlikelerin önüne geçildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmanın son bölümünde süpürge makinesiyle temizlenen yollar, arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.

İlçede sabah saatlerinde başlatılan çalışmayı kurmaylarıyla birlikte yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "31 Mart seçimleri süreci boyunca Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacağız demiştik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun Nazilli'ye kattığı değerlerden ve sağladığı faydadan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi ekipleri olarak bir çalışma başlattık. Yine beraber yürümenin avantajını yaşıyoruz. Yolun altı üstü, sağı solu, orası senin burası demeden birlikte çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, birlikten güç doğuyor, kuvvet doğuyor. Nazilli'nin çehresi değişmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'nde görev yapan, sahada birlikte çalışan tüm arkadaşlarımıza, özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey iyi ve güzel olacak" dedi.

Aşağı Nazilli'de ikamet eden vatandaşlar ve esnaflar da Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi'nin birlikte yaptığı çalışmadan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.