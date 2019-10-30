Didim'de 7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 7 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenip, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.A., mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki 7 iş yerinden farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerlerinin ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin M.A., olduğunu belirledi. Polis ekiplerince bu sabah saatlerinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.A., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. M.A.'nın evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 14 küresel vana, 2 şarjlı matkap, 2 kaynak makinesi, oksijen şalamosu, 18 litre zeytinyağı, 7 pense, 4 keski, 30 musluk, 80 krom uzatma borusu, 2 akü ve 1 tamir çantası ele geçirildi. Malzemeler, tutanakla iş yeri sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



AYDIN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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