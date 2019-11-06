AYTO Kadın Girişimciler Kurulu toplandı

– Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu, Kasım ayı olağan toplantısını AYTO Vali Erol Ayyıldız Toplantı salonunda gerçekleştirdi.



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’in de katıldığı toplantıya AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay başkanlık etti.



AYTO Yönetim Kurulu olarak kadın üyelere pozitif ayrımcılıkla yaklaştıklarını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Kadın Girişimcilerimizin, Kadın Kurullarımızın projelerine her zaman destek vermeye hazırız” dedi.



Kadın girişimciliğine önem ve destek veren bir Odaya sahip oldukları için şanslı olduklarının altını çizen AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay ise, “Bu destek ve AYTO Kadın Girişimciler Kurulunun ticareti geliştirici çalışmaları, kadın istihdamını ve kadının ticari hayattaki rolünü artıracaktır” dedi.

AYTO Kooperatif Atölyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Belgin Çekmen Altay, kooperatif olarak iş fikri ve iş gücü ile ilgili kaynakların doğru kullanımı ile ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattıklarını dile getirdi.

AYDIN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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