Cezaevi firarisi, uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde cezaevi firarisi Nurullah E. yakalandı. Üzerinden 180 gram metamfetamin ve 3 ruhsatsız tabanca çıkan Nurullah E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üzerinde 180 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu, 4 suçtan da arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Nurullah E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.FOTOĞRAF



AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:11

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.