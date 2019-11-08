Kuşadası Belediyesi’nden minik öğrencilere okul öncesi eğitim

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde çocukla yönelik okul öncesi eğitim başladı.

Kuşadası’nda yaşayan kadın ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi tarafından verilen okul öncesi eğitim ile çocukların fobilerini yenerek okula hazır hale getirilmeleri hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, profesyonel kadrosu ile Kuşadalı kadınlara ve çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerden gelen kadınların yaşadığı sorunlar karşısında sosyal ve psikolojik destek sunan Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, alanında uzman, deneyimli ve güler yüzlü kadrosu ile Camiatik Mahallesi’nde kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti vererek yol gösteriyor.

Kadın Danışma Merkezi, bünyesinde hizmet veren iki psikolog, iki sosyolog ve bir çocuk gelişim uzmanı ile bir yandan kadın ve çocukların aile içi şiddete bağlı olarak yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar için rehberlik ve aile danışmanlığı hizmeti verirken bir yandan da bilinçlendirme ve araştırma çalışmaları yürütüyor. Öte yandan çocuk gelişim uzmanı tarafından ekonomik sorunlar nedeniyle okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklara dörder aylık periyotlar halinde eğitim veriliyor. Çocukların motor gelişimlerini tamamlamaları, el becerilerini geliştirmeleri, iletişim kabiliyetlerini arttırmaları ve fobilerini yenerek okula hazır hale gelmeleri amacıyla verilen eğitimlere katılan çocuklar eğlenerek öğreniyor. Haftada 4 gün verilen eğitim kapsamında çocuklara yönelik olarak çeşitli etkinlikler ve geziler de düzenleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çocukların toplumun geleceği olduğunu belirterek “Çocukların ve gençlerin eğitimine ve gelişimine yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi donanımlı bireyler olarak topluma kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik olarak yeni projeler üretmeye ve yaşama geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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