Türkiye’nin ilk bitcoin dolandırıcısı ‘Binbir Surat Bitcoin Safiye’ Aydın’a getirildi Yüzlerce mağdurdan topladığı iddia edilen 375 milyon TL’yi batırdığını öne süren Bitcoin Safiye, hizmetçisini de 61 bin TL dolandırmış

Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Aydın’a getirildi. Yüzlerce mağdurdan topladığı iddia edilen 375 milyon TL’yi batırdığını öne süren Bitcoin Safiye’nin, hizmetçisini de 61 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Aydın'da, kendisini 'ekonomistbroker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Yüce, 3 aylık kaçışının ardından yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranan Safiye Gökçen Yüce’nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze Orhangazi İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçen Yüce, polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Safiye Gökçen Yüce, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın’a getirilen Yüce, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bitcoin Safiye’nin yakalandığı haberini alan mağdurlar, emniyete koştu. Türkiye’nin ilk bitcoin dolandırıcısı olduğu ifade edilen Safiye Gökçen Yüce’nin verdiği ilk ifadede topladığı paraları batırdığını ancak mağdurlara paralarını geri ödemek istediğini söylediği öğrenildi. Hesabında hiç bitcoin para bulunmadığı görülen Yüce’nin dolandırdığı paraları yurt dışına kaçırdığı ileri sürüldü.



Hizmetçisini 61 bin lira dolandırmış

Bitcoin Safiye'nin yanında hizmetçi olarak çalışan ve babasının 61 bin lirasını eliyle getirip teslim eden A.B., kuaför bir arkadaşı aracılığıyla Safiye Gökçen Yüce ile tanıştığını söyledi. Yanında çalıştığı dönemde Yüce’nin internet üzerinden para alışverişi yaptığına şahit olduğunu kaydeden A.B., “Görüştüğü kişilere ‘Paranı kısa sürede birkaç katına çıkaracağız’ diye söylüyordu. Ben de getirip babamın parasını verdim. Bir arkadaşımdan da 90 bin lira almış. Bundan para alıp anaparasını da kurtaranlar var. Kaybolmadan önceki Perşembe gecesi saat 03.00 gibi onunla irtibata geçtik. ‘Tamam ablacığım; yarın hesapta paralar. Tüm herkesin parasını yatırıyorum’ dedi. Sabah ben dahil arayan kimse ulaşamadı. Her şeyi evinde yapıyordu. Kendisinden 23 aydır haber alamıyorduk” dedi.



Olayın geçmişi

Aydın'da başlayıp kısa sürede Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Safiye Gökçen Yüce'nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği anlaşılmıştı. Kadın borsacının kılıktan kılığa girerek yaklaşık 375 milyon TL ile sırra kadem bastığı iddia edilmişti. Çok sayıda mağduru olduğu ortaya çıkan broker, hakkında yapılan şikayetler üzerine Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

AYDIN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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