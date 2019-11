AK Partili Yavuz, Aydın'daki fidan dikme seferberliğine katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen Geleceğe Nefes kampanyası ile milyonlarca fidan toprakla buluştu. Aydında 13, Yurt genelinde ise 2023 farklı nokta da gerçekleştirilen fidan dikimi etkinlikleri 7’den 70’e milyonlarca vatandaşın yoğun ilgisiyle gerçekleştirilirken, renkli görüntülere de sahne oldu.



Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen fidan dikim alanlarından olan Ovaeymir Emine Erdoğan Bereket Ormanındaki fidan dikim etkinliğine katılan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, “Bugün fidan dikerek, yarınlarımıza nefes olduk. Gelecekte bu topraklarda yaşayacak olan nesillerimize daha yeşil bir Türkiye mirası bırakabilmenin arzusu içerisindeyiz” dedi.



Türkiye’deki Orman varlığının arttırılması ile ilgili Tarım Bakanlığının yurt genelinde ki eylem planlarının devam ettiğini Yavuz, dünya genelinde orman varlıklarının azaldığını, Türkiye de ise tam tersi arttığını belirtti. Yavuz, yaptığı açıklamada, “ Ülkemizdeki orman varlığı, Bakanlığımızın bakım, erozyonla mücadele, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her sene düzenli olarak artıyor. 1999 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımız, 2018 yılında 22.6 milyon hektara ulaştı. Son 20 yılda, dünya genelinde orman varlıkları azalırken, ülkemizdeki orman varlığını yaklaşık 2 milyon hektar artırmayı başardık” dedi.

Orman varlığını arttırma konusunda dünyaya örnek pek çok başarıya imza atan Türkiye’nin şimdi de “Geleceğe Nefes” kampanyasıyla ağaçlandırma ve orman varlığı konusunda toplumsal bilinci artırmak üzere yine dünyaya örnek olacak büyük bir seferberlik yapıldığını belirten Ak Partili Yavuz, “ Bugün saat 11:11’de Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak, geleceğe nefes oluyoruz.” ifadelerini kullandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinlikleriyle yaklaşık 8 bin hektarlık alanda ağaçlandırma yapıldığını kaydeden Yavuz, seferberlik ile yeni bir rekor kırıldığını ve Türkiye’nin isminin Guiness Rekorlar kitabında yer alacağını belirtti. Yavuz yaptığı açıklamada, “Bugün hem Aydın’ımızda hem de yurdumuz genelinde daha yeşil bir Türkiye sevdasıyla diktiğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olurken; çocuklarımız ve torunlarımıza ise bırakacağımız en değerli miras olacak. Türkiye olarak, aynı zamanda “Geleceğe Nefes” seferberliği ile Endonezya’ya ait olan 1 saat içerisinde en fazla dikme rekorunu da yine ülkemizde kırarak ve en büyük online fidan diken insan fotoğraf albümünü oluşturarak iki farklı dünya rekoru kıracak, Guiness Rekorlar Kitabı’na adımızı yazdıracağız.” dedi.



1Geçtiğimiz gün resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelge ile 11 Kasım tarihinin milli ağaçlandırma günü ilan edilmesine de değinen Yavuz, milli ağaçlandırma gününün Türkiye’nin daha yeşil bir coğrafyaya sahip olmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yavuz yaptığı açıklama da, “Başkan Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazetede yayınlanan genelge ile 11 Kasım milli ağaçlandırma günü ilan edilmiştir. Bugün nasıl ki yurt genelinde vatandaşlarımız yoğun bir katılım göstererek milyonlarca fidanı toprak ile buluşturduysa, bundan sonra da her 11 Kasım’da yine aynı coşku ve katılımla nice milyonlarca fidanı toprakla buluşturacaktır. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu çevre seferberliğinin milli günü olan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

