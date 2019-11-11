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Kusadası'ndan geleceğe nedes için 9 bin fidan

İHA

Türkiye genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da gerçekleşti.

Kusadası'ndan geleceğe nedes için 9 bin fidan

Türkiye genelinde başlatılan “Geleceğe Nefes” seferberliği tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da gerçekleşti.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’inde katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kirazlı Mahallesi Tekke Mevkiine 9 bin fidan dikildi.

Türkiye genelinde ‘Geleceğe Nefes’ Seferberliği 81 ilde eş zamanlı olarak 2023 noktada saat 11:00’da başlatıldı. Gün sonu itibari ile tüm ülke genelinde 11 milyon fidan toprağa kavuşacak. Kuşadası’ndaki etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı. Kirazlı Mahallesi Tekke Mevkii’nde gerçekleşen etkinlikte ilk fidanı Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkanı Ömer Günel dikti. Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel, etkinliğe destek veren öğretmen ve öğrencilere kumanya dağıttı. Gün boyunca devam edecek etkinlikte bölgeye toplam 9 bin Karaselvi ve Mazı fidanı dikildi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Geleceğe Nefes” seferberliğini faydalı bulduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Ülke genelinde başlatılan bu seferberliğe 9 bin fidan dikerek destek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu çalışma gelecek nesillere büyük miras olacak.’Geleceğe Nefes’seferberliğine katkı sunan herkese teşekkür ederim”dedi.

AYDIN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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