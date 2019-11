Kendirlioğlu; “Desteklemelerden mahrum bırakmak çiftçiyi cezalandırmaktır”

1 milyar dolarlık et

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, organik tarım desteklemelerinde yapılan düzenlemeyi eleştirerek; “Bütün dünya ülkeleri üretime önem verir ve teşvik ederken, bizde tam tersi fazla üretmiş olmamızdan dolayı cezalandırılıyoruz” dedi.

Efeler Ziraat Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında organik tarım desteklemelerinde yapılan düzenleme ele alındı.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yaptığı açıklamada; “Tarım kesimi çok zor şartlarda üretim yapan, önlenmesi elinde olmayan tabii afetler, ürün hastalık ve zararlıları, fiyat belirsizlikleri ve fiyat politikaları karşısında dahi yılmadan çalışan, ürettikleri ile bizleri giydiren ve yediren vefakâr bir o kadar da cefakar çiftçilerimizin her daim desteklenmeye ihtiyacı vardır. Değerli basın mensupları, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde tarım sektöründe o kadar ilginç ve kabul edilemez şeyler oluyor ki bunu anlamak mümkün değil. Bütün dünya ülkeleri üretime önem verir ve teşvik ederken, bizde tam tersi fazla üretmiş olmamızdan dolayı cezalandırılıyoruz. Örneğin, pamuk tarımında olduğu gibi, 500 kilo üzerinde üretim yapan üretici fazla üretimde bulunduğu için prim desteklemelerinden yararlandırılmıyor. Bunu mantıki olarak açıklamak mümkün değil. 23 Ekim 2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019/46 sayılı Tebliğin 24’üncü maddesinin ‘ü’ fıkrası ‘2016 yılından başlamak üzere aralıksız olarak üç yıl İyi Tarım Uygulamaları desteğinden yararlananlar, 2019 üretim yılı İyi Tarım Uygulamaları desteğinden faydalanamaz’ denilmekte. Yine ‘ee’ fıkrası ise ‘2019 Yılı Bitkisel Üretimin 2017 ve 2018 üretim yılında organik statüde Organik Tarım Desteğinden faydalanan araziler 2019 üretim yılında Organik Tarım Desteğinden faydalanamaz’ denilmektedir.

Destekleme Tebliğinde, 2019 yılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları destekleme miktarlarında değişiklik yapılarak büyük düşüşler yapılmıştır. Örneğin Organik Tarım Grup Sertifikasyonuna kayıtlı zeytin üreticilerimizin destek miktarı 70 TL/dekardan 20 TL/dekara, İyi Tarımda ise 40 TL/dekardan 20 TL/dekara düşürülmüştür. Bu durum, özellikle Odalarımız müteşebbisliğinde organik ve iyi tarım sürecini yürüten bizleri ve küçük çiftçilerimizi mağdur edecektir” diye konuştu.



“Türk tarımına yapılan en büyük kötülük olacaktır”

“İyi Tarım Uygulamaları, Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir tarımsal üretim biçimidir” diyen Kendirlioğlu, şöyle konuştu:

“Tarım, beslenme odaklı bir sektör olması nedeniyle tüm dünya ülkeleri için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda dünyanın her yerinde piyasaya sürülen ürünlerde, tüketici artık sağlıklı ve güvenli ürünleri benimsemekte ve satın alacağı ürünün çevreye dost, insan sağlığına uygun ve güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olmak istemektedir. Bu durum ise günümüz toplumlarında insanların güvenli gıdalarla beslenmelerini temin için üreticileri ve perakendecileri tarımsal üretimde ‘İyi Tarım Uygulamaları’ adında bir standart getirme konusunda ortak bir noktada birleştirmiştir.

Organik Tarım ise, hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğadaki dengeyi yeniden kurmaya yönelik, toprağın verimliliğinde devamlılık sağlayan biyolojik mücadele ile hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, sentetik ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrol altında olan ve elde edilen ürünün sertifika ile belgelendirildiği bir üretim şeklidir.

Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmayı ve tüketiciye sağlıklı gıda arzını hedefleyen, çevre ve insan dostu üretim sistemlerini içerir. Organik Tarımın amacı ise; Çevrenin doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması, biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ve zehirli kalıntının sonlandırılması temel amacı oluşturmaktadır.

Toprak erozyonunu önlemek, su kalitesini korumak, enerji tasarrufu sağlamak, kimyasalların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korumak, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak, küçük çiftçilere yardım etmek, daha nitelikli ürün elde etmek, gelecek nesillerin korunması hedeflenen böyle bir uygulamanın kaldırılması, bu güne kadar elde edilen kazanımları göz ardı etmek, Türk tarımına yapılan en büyük kötülük olacaktır”

