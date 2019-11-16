Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı

DHA

- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bozkurt ve arkadaşlarına sahte içki ve uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol ve uyuşturucu alırken fenalaşıp ölen Mehmet Bozkurt'un (30) ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Bozkurt ve arkadaşlarına sahte içki ve uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Köşk'te yaşayan Mehmet Bozkurt, perşembe akşamı bir grup arkadaşıyla buluşup, alkol alıp eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aniden fenalaşan Bozkurt, arkadaşları tarafından otomobille 112 Ambulans İstasyonu'na ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bozkurt'u ambulansa alıp, Aydın Devlet Hastanesi'ne götürürken, yolda öldü.
Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozkurt'un arkadaşları İ.E., A.N., B.A. ve M.A.'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin, Bozkurt'la birlikte alkol ve uyuşturucu aldıklarını belirtmesi üzerine ekipler, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bozkurt ve arkadaşlarına uyuşturucu verdikleri iddia edilen A.A. ve M.A. gözaltına alındı. Adresteki aramada 105 uyuşturucu hap ile 180 litre sahte rakı ele geçirildi.
Polis, Mehmet Bozkurt'un sahte alkol veya uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Bozkurt'un 4 arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AYDIN

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke Jandarma da ‘Güven Masası’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Söke Jandarma da ‘Güven Masası’ oluşturuldu
Spor farklı nesilleri buluşturdu
YEREL HABERLER Spor farklı nesilleri buluşturdu
Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor
YEREL HABERLER Başak Koleji kurumsal iş birliğine devam ediyor
'Boncuk', sınıfın maskotu oldu
YEREL HABERLER 'Boncuk', sınıfın maskotu oldu
Didim'de 48 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de 48 kaçak göçmen yakalandı
Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Cinayetten 6 yıl sonra yakalandı
İncir ürünleri için tanıtım günü düzenlendi Nazilli Ticaret Odası incir ürünleri tanıtım toplantısına katıldı
YEREL HABERLER İncir ürünleri için tanıtım günü düzenlendi Nazilli ...
Aydın Devlet Hastanesi’nde bazı hekim ve yöneticilere ‘mama’ soruşturması
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi’nde bazı hekim ve yöneticilere ...
Balıkçı barınağında görünmez kaza
YEREL HABERLER Balıkçı barınağında görünmez kaza
Nazilli'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Nazilli'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları
Anjiyo ve ameliyat bir arada gerçekleşti, hastanın ayağı kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Anjiyo ve ameliyat bir arada gerçekleşti, hastanın ...
Didim’de Yöresel Dernekler Festivali başladı İlçedeki ilk kez düzenlenecek etkinlikte Erzincanlılar kültürünü tanıtıyor
YEREL HABERLER Didim’de Yöresel Dernekler Festivali başladı İlçedeki ...
Türkiye'nin renkleri 'Kültürel Miras' sergisinde buluştu
YEREL HABERLER Türkiye'nin renkleri 'Kültürel Miras' sergisinde ...
Söke ile Cluj arasında kardeş şehir adımı atıldı
YEREL HABERLER Söke ile Cluj arasında kardeş şehir adımı atıldı
AYTO’de vize ofisi açılıyor
YEREL HABERLER AYTO’de vize ofisi açılıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencileri buluştu
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencileri ...
Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi
Doç. Dr. Yürekli: Diyabet hastalığı değil, düzensiz yaşam öldürür
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yürekli: Diyabet hastalığı değil, düzensiz ...
Diyabet değil düzensiz yaşam öldürüyor
YEREL HABERLER Diyabet değil düzensiz yaşam öldürüyor
Söke’de diyabete farkındalık yürüyüşü
YEREL HABERLER Söke’de diyabete farkındalık yürüyüşü
Aydın filede çıkış arıyor
YEREL HABERLER Aydın filede çıkış arıyor
Başkan Öndeş, Mursallı’da kadın kooperatifi kuracak
YEREL HABERLER Başkan Öndeş, Mursallı’da kadın kooperatifi kuracak
Aydın Büyükşehir, PTT’yi ağırlayacak
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, PTT’yi ağırlayacak
Söke’de çocuklar haklarını haykırdı
YEREL HABERLER Söke’de çocuklar haklarını haykırdı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X