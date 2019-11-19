Aydın’da sağlık personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan 500 sağlık personeline iş güvenliği eğitimi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü2nden yapılan açıklamada, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliğinin sağlanması amacıyla; Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından Efeler, Germencik, Koçarlı, İncirliova, Çine İlçelerinde 1. Basamak sağlık kuruluşlarında çalışan personele yönelik 12’şer saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi, Çalışan Sağlığı Eğitimi, Meslek Hastalıkları Farkındalık ve Bildirimi Eğitimi düzenlendi. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi toplantı salonunda 8 grup halinde eğitim gerçekleştirildi. Eğitime katılım sağlayan 500 personele eğitim belgesi düzenlendi” denildi.

AYDIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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