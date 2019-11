Prematüre çocuklar ve aileleri bir araya geldi

Göz gözü görmüyor! Her yer pus!

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde prematüre çocuklar için ’17 Kasım Dünya Prematüre Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde düzenlenen etkinliğe farklı yaş gruplarından prematüre çocuklar anne ve babaları ile birlikte katılırken, Hastane Başhekimi Dr. Ferdi Güneş, hastanede görev yapan doktorlar ve personel de çocukları yalnız bırakmadı.

Prematüre bebekleri önemsediklerini kaydeden Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ferdi Güneş, “Bu etkinliği her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Prematüre bebekler yaklaşık 500 gram olarak doğup , bir buçuk aya kadar hastanemizde kalabiliyorlar. Onların gelişimlerini an ve an takip ediyor ve gözlemliyoruz. Dolayısıyla tüm bebekler gibi prematüre bebeklerimizi de kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Bu süre içerisinde annelerini de en güzel şekilde hastanemizde misafir ediyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz etkinliğimizde yeni doğmuş bir bebeğimiz de vardı ilkokulda okuyan çocuğumuzda. Aileler bu etkinlik sayesinde birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakalıyor. Tüm mesai arkadaşlarım adına etkinliğe katılan tüm ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte prematüre çocuklar için özel hazırlatılan pasta kesilirken, çocuklara ve etkinliğe katılan ailelere ikram edildi. Başhekim Güneş, çocukları ile yakından ilgilenerek ailelerle sohbet etti.

