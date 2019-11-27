Kuşadası’ndaki değişim 24 saat mesaiyle devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri ilçenin kalbi durumundaki Türkmen Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce ve Mert Sevgi sokakların ardından Bahçe Arası Sokak’ta devam ediyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel mazbatasını aldığı günden bugüne kadar sadece Kuşadası’na yapacağı hizmetleri düşündüğünü ve bu doğrultuda zaman gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek “ bizim tek bir önceliğimiz tek bir hedefimiz var Kuşadası’nı yeniden yapılandırmak ve ayağa kaldırmak. Görev turizm sezonunu hemen öncesinde devraldık. Bu nedenle önceliğimiz kısa sürede turizm sezonunu en iyi şekilde değerlendirmekti. Kış sezonu ile birlikte eskimiş yıpranmış, tükenmiş olan Kuşadası alt ve üst yapısına neşter vurma zamanı geldi. Turizm sezonu öncesinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Ömer Günel Türkmen mahallesinde süren çalışmalarla ilgili olarak şu bilgiyi verdi “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi’nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgede başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce ve Mert Sevgi sokakların hafriyat ve tesviye çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar bölgenin en uzun ve en işlek sokaklarından biri olan Bahçe Arası Sokak’ta devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından bölgede sürdürülen hafriyat ve tesviye işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri su hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başlayacak. Ayrıca kazı yapılan sokaklarda elektrik, telefon ve internet gibi hizmetlerle ilgili de çalışmalar yapılacak. Son olarak ise Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan sokakların yollarını yenileyecek”



Başkan Ömer Günel, başkan yardımcılarının sürekli sahada olduğunun altını çizerek, “ Ben seçim kampanyam sürecinde her zaman şunu söyledim. Benim ekibim benimle beraber sahada olacak. Bu şehrin sadece bir başkanı olmayacak. Tüm başkan yardımcılarım sorumluluk sahaları içinde sürekli çalışan ekiplerimiz ile sahada olacak. Seçim sürecinde ve sonrasında birlikte hareket ettiğim ekibim dışında deneyimli arkadaşlarımızdan da destek alıyoruz. 3 dönem Bozdağan Belediye Başkanlığı yapan Tümer Apaydın da deneyimleriyle bizlere destek veriyor. Biz hizmet için seçildik. Bu koltukların hiçbiri babamızdan kalmadı. Bu koltuklar bizlere hizmet üretmek için emanettir. “ dedi.

Türkmen Mahallesindeki çalışmaları Aydın büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Süvari ve Bozdağan eski Belediye Başkanı Tümer Apaydın yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AYDIN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.