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Alem Gençlik’ten Gazeteci Çelik’e jest Mustafa Çelik, sloganlarla askere uğurlandı

İHA

3 Lig 3.Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un Halide Edip Adıvarspor karşılaşması öncesi Nazilli Şehir Stadyumu'nda siyahbeyazlı futbolseverler, vatani görevini yapmak Üzere askere gidecek olan Gazeteci Mustafa Çelik'e jest yaptı. Çelik askerlik öncesi haber yapmak için gittiği Nazilli Belediyespor'un son maçında "En büyük asker bizim asker" sloganları ile vatani görevine uğurlandı.

Alem Gençlik’ten Gazeteci Çelik’e jest Mustafa Çelik, sloganlarla askere uğurlandı

3 Lig 3.Grup’ta mücadele eden Nazilli Belediyespor’un Halide Edip Adıvarspor karşılaşması öncesi Nazilli Şehir Stadyumu’nda siyahbeyazlı futbolseverler, vatani görevini yapmak Üzere askere gidecek olan Gazeteci Mustafa Çelik’e jest yaptı. Çelik askerlik öncesi haber yapmak için gittiği Nazilli Belediyespor’un son maçında “En büyük asker bizim asker” sloganları ile vatani görevine uğurlandı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıldır Nazilli’de gazetecilik yapan Mustafa Çelik’i Nazilli Belediyespor’un taraftar grubu Alem Gençlik, tribüne çağırdı. Taraftarın slogan ve alkışları karşısında Çelik, duygulandı.
Çocukluğundan bu yana Nazillispor sevdalısı olduğunu belirten Mustafa Çelik, “13 yaşımdan beri tamının peşinden koşuyorum. ‘Ekmek almaya’ diye evden çıkarak deplasmanlara gittiğim şehrimizin takımı Nazilli Belediyespor’un maçı öncesi içinden yetiştiğim tribünlerin vatani görevimi yapmadan önce yaptığı bu jest beni çok duygulandırdı. Vatanı bekleme sırası bizde. Geldiğimde NazNaz’ın 2.Lig’de olması dileğiyle vatani görevimi yapmaya gidiyorum. Tüm bunların mesleğim sayesinde olduğunu biliyor ve beni uğurlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek sevenlerine veda etti.

AYDIN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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