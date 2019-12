Engelliler Günü'nde evlendiler Engelleri evlenmelerine mani olmadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bedensel engelli Nail Kelleci (61) ile Türkmenistanlı görme engelli Gulbarshyn Abdyrakhmanova (46), 13 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yemek verildi. Aydın Turistik Park salonunda düzenlenen yemekte günün sürprizi ise bir engelli çifte kıyılan nikah oldu. 13 yıldan bu yana birlikte yaşayan bedensel engelli Nail Kelleci ile görme engelli Gulbarshyn Abdyrakhmanova'nın nikahını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kıyarken, çiftin evlilik cüzdanını ise Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay takdim etti. Nikah sırasında mutluluk gözyaşlarına hakim olamayan engelli çift, arkadaşlarının ve davetlilerin alkışları ile ilk danslarını etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Aydın’da engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ve bugün çok güzel bir olayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Bu özel günde özel bir nikah kıyacağım. Bu zamana kadar birçok nikah kıydım ama bugün inanın çok heyecanlıyım. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Çiftin evlilik cüzdanlarını takdim eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ise, “İnsanların hayatında en mutlu oldukları an, evlilik birlikteliğini gerçekleştirdikleri anmış. O mutluluklarının ömür boyu devam etmesini diliyorum. İnşallah bu ağladığınız gözyaşlarınız kadar mutluluğunuz da böyle akar gider” diye konuştu.

Türkmenistan doğumlu Türk vatandaşı Gulbarshyn Abdyrakhmanova ile dünya evine giren Nail Keçeci, birçok zorluklardan geçtiklerini ifade ederek, “Bir süre önce Aydın’a yerleştik. Aydın sizin sayenizde bizim memleketimiz oldu. Burada çok büyük bir aile varmış, 82 milyonun içinde biz bunu fark etmemişiz. Aydın’a iyi ki geldik, iyi ki varsınız hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gulbarshyn Abdyrakhmanova ise Aydın Büyükşehir Belediyesinin kendileri için her şeyi düşündüğünü ifade ederek, “Biz 13 yıldan bu yana bir türlü evlenemiyorduk. Aydın’a nasip oldu. Çok mutluyuz, başkanıma çok teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu paylaştı.

AYDIN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.