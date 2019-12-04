Aydın’a ‘Güzel Stant’ ödülü

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– Aydın Valiliği tarafından 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri için hazırlanan tanıtım standı, “En Güzel Hazırlanmış Stant” seçildi.

EGEM Platformu tarafından Ankara ANFA Altınpark Fuar Alanı’nda düzenlenen 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri’nde Aydın Valiliği stantı, “En Güzel Hazırlanmış Stant” ödülünü kazandı. alınan ödül, Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ile beraberlerindeki heyet tarafından Vali Yavuz Selim Köşger’e takdim edildi.

AYDIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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