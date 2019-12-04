ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ‘Sağlıkta Kalite' değerlendirmesinden başarıyla geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ‘Sağlıkta Kalite' değerlendirmesinden başarıyla geçti

İHA

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi sonucunda, ADÜ 89 puan aldı.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Değerlendirme Ekibi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi sonucunda, ADÜ 89 puan aldı.
ADÜ’nün aldığı puanının ilk kez 85 üzeri olması nedeniyle Sağlıkta Kalite Standartlarına göre sağlık turizmi yapılabilmesinin ve hastanemize yurtdışından hasta kabul edilmesinin de önü açılmış oldu.
Hastane Yönetimi, “Kalite birim çalışanları ve tüm personelimizin özverili çalışmalarının yansıması olarak hastanemizin aldığı bu puan hepimizi memnun etmiştir. Bundan sonraki hedefimiz daha kaliteli sağlık hizmeti vererek çalışmalarımıza devam etmektir” açıklamasında bulundu.

AYDIN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı
Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı ...
Apple'ın bir açığını daha buldu
YEREL HABERLER Apple'ın bir açığını daha buldu
Koçarlı MYO öğrencileri zihinsel engelli çocuklarla fide dikti
YEREL HABERLER Koçarlı MYO öğrencileri zihinsel engelli çocuklarla ...
Aydın Barosu, JES’lerin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Aydın Barosu, JES’lerin sorumluları hakkında suç ...
Aydın’a ‘Güzel Stant’ ödülü
YEREL HABERLER Aydın’a ‘Güzel Stant’ ödülü
AK Partili Mustafa Savaş’tan genç kıza hayati destek
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş’tan genç kıza hayati destek
Ege’nin 11 aylık ihracatı 20,6 milyar dolara ulaştı Ege Bölgesi’nin Kasım ayın ihracatı 2 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Ege’nin 11 aylık ihracatı 20,6 milyar dolara ...
Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent Kaymakamı Ülkü’ye ziyaret
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent Kaymakamı ...
Aydın MHP; “Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye”
YEREL HABERLER Aydın MHP; “Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye”
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Düştü felç oldu, 19 yıl sonra Kuşadası’nda yürüdü
YEREL HABERLER Düştü felç oldu, 19 yıl sonra Kuşadası’nda yürüdü
Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak
YEREL HABERLER Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak
Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi
YEREL HABERLER Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi
Didim‘de 30 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim‘de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Farkındalık gününü doyasıya kutladılar
YEREL HABERLER Farkındalık gününü doyasıya kutladılar
Koçarlı’da anlamlı kutlama Engelliler gününde, engelliler için oluşturulan özel eğitim sınıfı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Koçarlı’da anlamlı kutlama Engelliler gününde, ...
Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu
Kaldığı otelin 8. katından atlayan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaldığı otelin 8. katından atlayan kadın hayatını ...
Engelli öğrenci gözleri görmeyen öğretmenine göz oldu
YEREL HABERLER Engelli öğrenci gözleri görmeyen öğretmenine göz oldu
(YARIN)Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine başlanacağını açıkladı
YEREL HABERLER (YARIN)Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine ...
Başkan Atay engelli çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay engelli çocuklarla bir araya geldi
Didim’de Aralık ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Didim’de Aralık ayında deniz keyfi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X