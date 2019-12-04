Nazilli'de uyuşturucu satışına 1 tutuklama

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yeşil Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, yakaladıkları 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 32 gram metamfetamin, 76 gram esrar ve 2 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.



AYDIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.