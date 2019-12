Naz-Koop ürünleri Travel Turkey İzmir Fuar'ında yerini aldı

Nazilli Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı’nda NazKoop ürünlerini tanıttı.

43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcısıyla Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı kapılarını 13'üncü kez açtı. Türkiye'nin çeşitli illeri ve dünyanın farklı coğrafyalarının bir araya geldiği Fuarda Nazilli Belediyesi Naz Koop standını açtı. . 5 – 7 Aralık tarihlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlaması beklenen 13. Travel Turkey İzmir Fuarı, 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarın açılışında dünyanın en çok ziyaret edilen, en çok turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Yardımcısı Vekili Onur Gözet, “2023 yılında 65 milyar dolar gelir ve 75 milyon ziyaretçi hedefi ile dünyanın en çok ziyaret edilen, en çok turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Önemli değerleri bünyesinde taşımasına rağmen, İzmir'de halen mevcut turizm potansiyelinin çok altında turist ağırladıklarını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer; “Her geçen yıl daha da büyüyen fuarımız, turizm alanındaki farklı deneyim, birikim ve fırsatları, turizmin gelişmesi için sektördeki profesyonellerin ve misafirlerin dikkatine sunuyor. Fuarımızda her yıl olduğu gibi, alım heyeti programı sayesinde, dünyanın farklı ülkelerindeki katılımcılarla yeni iş bağlantılarının kurulması ve ülkemizin turizmine önemli katkı sunacak sözleşmelere imza atılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Her ülkenin turizmden gereken payı almak için yarış içerisinde olduğuna vurgu yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız; “Ekonomik bir değer olan turizm sektöründe, ülkemiz diğerlerine göre ciddi atılımlar gerçekleştirdi. İzmir'e gelen turist sayısı önceki yıla göre artış gösterdi ama bu yeterli değil. Bu sayıyı arttırmak için çalışacağız. İlimizin daha fazla pay alması gerekiyor. Turizm sektörüne kapımız her zaman açık" dedi.

Bin 300'e yakın katılımcıyla düzenlenen Uluslarası bir fuarda 42 ilden daha büyük ve ürün yelpazesi oldukça geniş olan Nazilli’nin NazKoop ile stand açmasının önemine değinen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimiz, sadece ülkemizde değil tüm dünyada farklı bir marka değerine sahip olacak fırsatları bu tür organizasyonlar ile sağlayabilir. Hayatın her alanında başarının en önemli evresi ürün yönetimi ve pazarlamadır. İyi bir ürün üretmek değildir her şey, sunum, reklam, satışını yapmak hepsi bir bütündür. Nazilli’de üretilen bölgesel organik ürünleri dünya pazarına açarken bir bütün olarak sokabilirsek en yüksek fiyattan satabilir ve böylece kalkınmayı sağlayabiliriz. Nazillimize çağ atlatacak NazKoop projemizin tanıtımını yapabileceğimiz her yerde varız. Çünkü bu projemizde oldukça iddialıyız. Nazillimiz, sadece ülkemizde değil tüm dünyada farklı bir marka değerine sahip olacaktır. Nazillimizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

NazKoop Standına ilk gün itibari ile yoğun ilgi ve talebin gerçekleştiğini belirten Nazilli Belediyesi yetkilileri “Standımıza yurt içinden gelen ziyaretçilerimiz oldukça yoğun. Ancak daha güzeli yurt dışından ziyaretçilerimizin olması. Tüm ürünlerimize talep ve ilgi fazla, giderek artış gösteriyor” diye konuştular.

