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Aydın'da turizmin 12 aya yayılması için seferberlik ilan edildi İlin tanıtımı için 2 yıldır devam ...

İHA

Yıllardır deniz kum, güneşle anılan ülke turizminin lokomotiflerinden Aydın ili, 12 ay boyunca gerçek bir cazibe merkezi olma iddiasını, muhteşem bir etkinlikle gün yüzüne çıkarttı. Gecede oldukça samimi bir dille Aydınlılara seslenen Vali Yavuz Selim Köşger, "Böylesine doğal, tarihi ve coğrafi güzelliklere sahip Aydın'da turizm sezonunun yılın 12 ayı devam etmesi gerekirken, yaz döneminden sonra kepenklerin kapatılmasına çok üzülüyorum. Dünyanın 3540 ülkesini, Türkiye'deki tüm şehirleri gezdim. Aydın gibi her şeye sahip başka bir şehir yok. Paris'ten haberimiz var, dibimizdeki UNESCO Dünya...

Aydın'da turizmin 12 aya yayılması için seferberlik ilan edildi İlin tanıtımı için 2 yıldır devam eden çalışmaları sergilendi

Yıllardır deniz kum, güneşle anılan ülke turizminin lokomotiflerinden Aydın ili, 12 ay boyunca gerçek bir cazibe merkezi olma iddiasını, muhteşem bir etkinlikle gün yüzüne çıkarttı. Gecede oldukça samimi bir dille Aydınlılara seslenen Vali Yavuz Selim Köşger, "Böylesine doğal, tarihi ve coğrafi güzelliklere sahip Aydın'da turizm sezonunun yılın 12 ayı devam etmesi gerekirken, yaz döneminden sonra kepenklerin kapatılmasına çok üzülüyorum. Dünyanın 3540 ülkesini, Türkiye'deki tüm şehirleri gezdim. Aydın gibi her şeye sahip başka bir şehir yok. Paris'ten haberimiz var, dibimizdeki UNESCO Dünya Miras Lisetesi'ne girmiş Aydın'daki antik kentlerimizden haberimiz yok" diyerek Aydın'ın tanıtımı için başlatılan bu çalışmaya herkesten destek istedi.
"Gün Aydın'la Başlar" sloganıyla yola çıkan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger önderliğinde "Aydın Tanıtım Etkinliği" çok sayıda davetli konuğun katılımıyla Kuşadası'nda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. "Ege'nin Masalsı Şehrine Yolculuk" vaat edilen tanıtımda, şehrin birbirinden kıymetli tarihi eserleri, antik kentleri, muhteşem bir görsel sunumla gözler önüne serildi. En ünlü lezzet ustalarını bile şaşırtacak zenginliğe sahip olan Aydın'ın, sınırları içerisinde yetişen birbirinden değerli otları, dillere destan muhteşem güzellikteki inciri, kestanesi, zeytin ve zeytinyağında Türkiye üretiminde önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı.
Vegan Turizmi 'Aydın'lanma yaşayacak
Aydın'ın böylesine doğal güzelliklere sahip olması; son zamanlarda doğal olarak dünyada hızla gelişen 'Vegan Turizmi'nin de hayli ilgisini çekiyor. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanındaki gastronomi meraklısı veganlara, "Türkiye'de Aydın isminde lezzet tutkunlarının uğrak yeri var, gelin buradaki kültür çeşitliliğini ve doğal güzellikleri yerinde görün" mesajı iletildi.
Yiğitliğin, mertliğin ifade edildiği Zeybek oyunları, Yörük kültürü, yüzyıllardır süre gelen Tarihi Deve Güreşleri, Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci Jeotermal kaynakları ile 12 ay boyunca muhteşem bir cazibe merkezi olan Aydın bu etkinlikte konuklara tanıtıldı.
Hazırlanan yeni tanıtım filmleri 7 dilde dünyayı dolaşacak
Sınırları içerisinde birbirinden değerli 30'a yakın antik kenti barındıran Aydın’ da son olarak 2017 yılında Afrodisias Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmişti. Dünya çapında bir tanıtım planı yapan Aydın Valiliği, bu tarihi kentleri, yerel lezzetleri ve şehrin renkleri ile hazırladığı reklam filmleriyle öncelikli olarak Asya pazarına duyurmak istiyor. Hazırlanan reklam filmlerinin ve yeni Jingle’ın ilk gösterimi lansmanda gerçekleştirildi. Tanıtım broşürleri ve sosyal medya materyalleri, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Çince, Arapça, Farsça, Felemenkçe ve Rusça olarak dünyanın dört bir tarafındaki uluslararası pazarda kullanılacak.
Günümüzde medya anlayışında hızla yol alan sosyal medya için hazırlanan videoları, görsel tasarımları, logosu ve ulusal medyada yer alan reklamları konuklara tanıtıldı.
"Paris'ten haberimiz var, dibimizdeki Dünya Kültür Mirası'na girmiş antik kentlerden haberdar değiliz"
Kuşadası'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 yıldır devam eden Aydın'ın tanıtım çalışmasının sergilendiği etkinlikte konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, böylesine doğal, tarihi ve coğrafi güzelliklere sahip Aydın'da turizm sezonunun yılın 12 ayı devam etmesi gerekirken, yaz döneminden sonra kepenklerin kapatılmasının üzüntü verici olduğunu belirterek "Dünyanın 3540 ülkesini gezdim. Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı. Aydın gibi her şeye sahip başka bir şehir yok. UNESCO Dünya Miras Lisetesi'ne girmiş antik kentlerimiz ve UNESCO'ya aday antik kentlerimiz var. Aydın tarımı, kültürü, antik kentleri, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra güneşi iklim ve bitki örtüsü ile Dünya'nın en güzel yerlerinden biri. Yaz dönemi sona erince turizm tesislerinin kepenklerinin kapanmasına çok üzülüyorum. Paris'ten haberimiz var ancak dibimizdeki Afrodisyas, Nysa, Tralles, Milet gibi antik kentlerimizden haberimiz yok. 12 ay turizm yapmaya çok müsait bir şehrimiz var. Ancak tanıtımda çok yetersiz kalmışız. Yaklaşık 2.5 yıl önce Aydın'da göreve başlayınca Aydın'ı tanıdıkça Aydın'ın tanıtımda çok eksiği olduğunu fark ettim. Tanıtım çalışmasına başladık. 7 ayrı dilde broşür hazırladık. Bunun yanında tanıtım malzemelerini dijital platformlara taşıdık. Her yeri bir harika olan Aydın'da turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz" diyerek tanıtım çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Oldukça duygusal ve samimi bir konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması salonda uzun süre alkışlanırken, Vali Köşger "Yaklaşık 2.5 yıllık Aydınlıyım. Bu şehirde ne kadar hizmet ömrüm olursa var gücümle Aydın'ın sahip olduğu nimetlerden faydalanması için çalışacağım. Bu şehirdeki turizm potansiyelinin en az 23 katına çıkması lazım. Bu nedenle Aydın'ı daha iyi tanıtmamız lazım. Ancak bu tanıtım projelerine önce Aydınlı'nın sahip çıkması lazım" diyerek çok önemsediği bu tanıtım girişiminin tüm sektörlere hayırlı olmasını diledi.
Aydın'ın yeni hazırlanan tanıtım filmlerinin de gösterildiği etkinlikte, şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel etkinliklerini içeren filmler de yoğun ilgi gördü.
Etkinliğe Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

AYDIN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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