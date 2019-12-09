Didim’de ‘Bence Hiç Komik Değil’e yoğun ilgi

Aydın'ın Didim ilçesinde sahnelenen "Bence Hiç Komik Değil" adlı iki perdelik tiyatro oyunu beğeni topladı.

Didim’de "Bence Hiç Komik Değil" adlı iki perdelik tiyatro oyunu sahnelendi. Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi Salonun da, Yazan Şirin Gedikli ve Yönetmeni Yosi Mizrahi'ni yaptığı "Bence Hiç Komik Değil" adlı tiyatro oyunun da, usta oyuncular, Haldun Boysan, Yosi Mizrahi, İlker Kalay, Sibel Tomaç, Elif Çelik ve İraz Pekgöz sahne aldı.

Bir açıklama yapan Yönetmen Yosi Mizrahi, "Göbekler atılmış halaylar çekilmiş, takılar takılmış ve nihayet eve gelinmiştir. Küçük yuvalarının kapısından içeriye büyük bir sevinç ile giren Ahmet ve Asya çifti evliliklerinin ilk gün heyecanını yaşamadan kendilerini olayların içinde bulurlar. Takılara göz koyan Necati, kavga edecek başka gün yokmuş gibi o günü bulan Muzaffer ve Mehtap, elektrik kesintileri ile bitmek bilmeyen bir meselesi olan Mesude ve sanki herkes o mutlu yuvayı bozmak için el ele vermiştir. Daha gelinlik ve damatlıklarını bile üstlerinden çıkartmadan davetsiz misafirlerinin sıkıntılarıyla uğraşmak zorunda kalan Ahmet ve Asya, bu trajikomik olayların nasıl son bulacağını düşünürken diğer yandan da ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye başlarlar" diye konuştu.

Seyircilerden yoğun ilgi gören tiyatro oyununa, sivil toplum örgütü temsilcileri yanı sora çok sayıda sanatsever katıldı.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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