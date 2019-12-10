Efeler Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine destek

Efeler Belediyesi alınan meclis kararı sonrasında Aydın’da 59 amatör spor kulübüne ödenecek olan 284 bin liralık nakdi yardımın kalan 142 bin liralık ikinci ödemesini de gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Meclis Toplantı salonunda amatör spor kulüpleri temsilcileri ve başkanları ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, önümüzdeki seneden itibaren yardımların artarak devam edeceği müjdesini verdi.

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, bugünün amatör spor kulüpleri için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay2ın seçim dönemi öncesi verdiği sözleri yerine getirdiğini görmek bizleri çok mutlu etti. bu yapılan yardımlar bizler için çok önemli. Amatör spor kulüpleri olarak gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Kimler bize bu konuda yardımcı oluyorsa başımızın üstünde yeri var. Amatör spor kulüpleri olarak bizlere yardımcı olan Efeler Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Amatör spor kulüplerinin yaşadığı sıkıntıları bildiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Sporun içinden gelen biri olarak yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Efeler’de iki tane suni çim sahada oynuyorsunuz. Belediye olarak Efeler ve Çeştepe’ye dört tane saha yapmak için uğraş veriyoruz. Bu sahaları Efeler’e kazandırmak için çalışıyoruz. Büyük fedekarlıklar içinde uğraş veriyorsunuz. Sizleri alkışlıyorum. Burada genç kızlarımız var. Annesi babası olmayan, sporla uğraşan Avrupa’da şampiyonluklar kazanan sporcularımız var. Bu çocukların sadece bir şansa ihtiyacı var. İnşallah daha iyi olanaklarla, önümüzdeki sene yine Eylül ayında amatör spor kulüplerimize katkı yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aydın Amatör Spor Kulüpleri federasyonu Başkanı Hasip Arıkan tarafından, Başkan Atay’a spor kulüplerine yapmış olduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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