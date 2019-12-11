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Saniye Teyze dairesini belediyeye bağışladı Dairesini Nazilli Belediyesi’ne bağışlayan Saniye Teyze ...

İHA

Saniye Teyze dairesini belediyeye bağışladı Dairesini Nazilli Belediyesi’ne bağışlayan Saniye Teyze plaketle onurlandırıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kendisine ait dairesini Nazilli Belediyesi’ne bağışlayan Saniye Güner’e, “Belediyemize yaptığı bağıştan dolayı Nazilli halkı adına teşekkür ederim” diyerek plaket takdim etti.
Hayırsever Saniye Güner, Yeni Mahalle bulunan dairesini Nazilli Belediyesine bağışladı. Nazilli Belediyesine yazılı dilekçe ile başvuru yapan Saniye Güler, “Taşınmazım ben ölünceye kadar üzerimde kalmak şartıyla, öldükten sonra ise Nazilli Belediyemize şartsız ve koşulsuz olarak bağışladım. Eşimi uzun zaman önce kaybettim. Evlatlarımda yok. Taşınmazın ben öldükten sonra çar çur olacağına Nazilli Belediyesine bağışlamaya karar verdim. Belediyemizin bu daireyi en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum” dedi.

Hayırsever Vatandaş Saniye Güner’e yapmış olduğu bağıştan dolayı teşekkürlerini sunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Güner’i plaket ile onurlandırdı. Satan değil alan belediye olacaklarını belirten Başkan Özcan, “Saniye Teyzemiz bizim için anlamı ve önemi çok büyük olan bu davranışı ile çok mutlu etti. Bizim için bize vatandaşın inandığının göstergelerinden biridir. Değerli teyzemiz kendisine ait bir taşınmazın mülkiyetini bize bağışladı. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Nazilli Halkı bize inansın, güvenmeye de devam etsin. Biz bu noktaya geldik bundan sonraki işlerimiz inşallah daha güzel ve daha rahat olacaktır ve katlanarak arttırarak çoğaltarak bu işleri ilerleteceğiz. Bu güven göstergesidir. Teyzemizin bize inanmışlığına göstergesi olan biricik mülkiyetini bize bağışlaması tarif edilemeyecek şekilde ziyadesi ile bizi mutlu etti. İnşallah daha iyi ve daha güzel şeyler olacak. Vatandaşımızın bu konuda hiç şüphesi olmasın” diye konuştu.

AYDIN

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:07
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  • İKİNDİ 15:36
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