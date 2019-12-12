Kan bağışı kampanyasında ikinci adım

Efeler Belediyesi çalışanları kan ve kök hücre bağışı için Mehmet Demen’e yardım kararı aldı. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarında bağışta bulunabileceği açıklandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, geçtiğimiz ay kanser tedavisi gören Öğretmen Mehmet Demen için bağış kampanyası başlatmıştı. Başkan Atay, salı günü gerçekleşecek olan kan ve kök hücre bağışı için vatandaşları belediye hizmet binasına beklediklerini ifade etti.

Öğretmen Mehmet Demen başta olmak üzere diğer lösemi hastaları içinde toplanacak kan ve kök hücreler ile tedavi gören kanser hastalarına destek sağlanması hedefleniyor. Kızılay Aydın Şubesi ve Efeler Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek olan bağış kampanyası salı günü 09:30 – 17:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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