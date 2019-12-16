Aydın’ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Entegre Devlet Hastanesi bugün hizmet vermeye başladı.

7 milyon 294 bin 814 liraya mal olan, 3 bin 100 metrekare kapalı alanasahip 10 yatak kapasiteli Köşk Entegre Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ İlimize bağlı Köşk ilçemizin nüfusu 27 bin 517 kişi olup Aydın’a uzaklığı 23 kilometredir. Köşk Entegre İlçe Devlet Hastanesi 10 yatak kapasiteli olarak, yaklaşık 7 milyon 294 bin 814,25 TL'ye mal olmuştur. Hastanemizin arsa alanı 5 bin 150 metrekare, oturum alanı 1048 metrekare olup 3 bin 100 metrekare kapalı alana sahiptir. Köşk ilçemize kazandırılan 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi ile birlikte sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkanları, nüfus, coğrafi ve sosyoekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amaçlanmaktadır. Köşk Entegre Devlet Hastanesi bünyesinde, Acil sağlık hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezi ve toplum sağlığı çalışmaları bir arada yürütülecek olup acil hastalarımızın ilk tedavileri ilçemizde yapılabilecektir. 16.12.2019 tarihi itibari ile yeni binamızda hizmete başlanmıştır” denildi.

AYDIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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