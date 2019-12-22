Aydın'da depoda yangın 

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında, Pamukören Mahallesi'nde bulanan depoda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında depodan yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede deponun tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda söndürüldü.

Öte yandan, yangının deponun yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması olası bir faciayı önledi.



AYDIN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.