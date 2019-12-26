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Atçalı öğrenciler trenle ilk seyahatlerine çıktı

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Nail Akgül, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmeni Hasan Erdem ve Kudret Öz sorumluluğunda, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirerek bir dizi etkinlik düzenledi.

Atçalı öğrenciler trenle ilk seyahatlerine çıktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Nail Akgül, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmeni Hasan Erdem ve Kudret Öz sorumluluğunda, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirerek bir dizi etkinlik düzenledi.
Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yapılan ziyaretler esnasında edinilen sohbetlerden Merkezde kalan öğrencilerin daha önce hiç tren seyahati yapmamaları üzerine toplam 23 kişiden oluşan öğrenci grubu ile Aydın’dan Denizli’ye tren seyahati gerçekleştirildi. Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık San. ve TAŞ Genel Merkezi’ni ziyaret eden ekip, daha sonra Denizli Gençlik Merkezine geçti. Burada öğrencilere önce çizgi film izletildi, ardından boyama etkinliği yapılarak müzik eşliğinde oyunlar oynandı.
Etkinlik sonunda Köşk MYO, etkinliğin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Aydın Tren Garı Müdürlüğü’ne, TCDD Taşımacılık AŞ’ye, Denizli’deki ulaşım ve öğle yemeklerini karşılayan Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık San. ve TAŞ Genel Merkezine, Denizli Gençlik Merkezi Müdürleri Mustafa Yılmaz, Hasan Sarı ve gençlik liderlerine teşekkürlerini iletti.

AYDIN

26 Aralık 2019 Perşembe

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