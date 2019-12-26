Kuyucak’ta traktörlere reflektör takıldı

Kuyucak Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yürütülen "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında traktör römorklarına reflektör takıldı.

Kuyucak Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak Ziraat Odası tarafından yürütülen "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında traktör römorklarına reflektör takma programına Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma TİM Yardımcısı Uzman Çavuş Köksal Yıldırım açılış konuşmasında; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tarımsal hareketlilik nedeniyle traktörlerin karıştığı kazaların arttığı gözlenmektedir. Bu kapsamda Kuyucak Ziraat Odası ile yapılan çalışmalar kapsamında uygun olarak 200 adet reflektör alınarak "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" projesi başlatılmıştır. Bu proje ile traktör sürücülerinin römorklara kendileri için hayati önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak ve traktör sürücülerinin karıştığı kazaların en aza indirmek amaçlanmıştır" dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, trafik kurallarına uymanın öneminden bahsederek, "Trafik kazalarının nedenleri arasında trafik kurallarına uymamak da bulunmaktadır. Vatandaşlarımız can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uymalıdır. Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" projesi İle traktör sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının son bulmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Programın açılış konuşmasının ardından Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk temsili olarak bazı römorklara reflektör taktı.

AYDIN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:48

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