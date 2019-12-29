Sezonun son gemisi Kuşadası’nda

Celestyal Cruises şirketine ait Celesytal Crsytal yılın son seferini Kuşadası’na yaptı. 1200 yolcu ve 406 mürettebat taşıyan 9 katlı gemi Rodos’tan Kuşadası’na geldi.

Kış olması sebebiyle kapalı olan birçok esnaf gemi gelince kepenklerini kaldırdı ve yolcular alışveriş için merkeze indi. Gemi yolcularını program dahilinde Atina, İskenderiye, Ashdod, Limassol, Rodos ve Kuşadası götürdü. ‘3 Kıtayı 1 Haftada’ gezi programı için Rodos’tan gelen gemi akşam saatlerinde Atina’ya döneceği öğrenildi. Su Üstünde yetkilisi Eren Budaklı, 2020 yılında da Kuşadası limanın ilk gelecek olan geminin yine Celestyal Crystal olacağını ve aynı program çerçevesinde yolcu getireceğini söyledi.

AYDIN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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