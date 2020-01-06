Zeytinyağı kalitesi için 24 saat çalışıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zeytinyağı kalitesi için 24 saat çalışıyorlar

İHA

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili olan Aydın'da, yüksek rekoltenin yaşandığı zeytin sezonunda zeytinyağı fabrikaları 24 saat çalışmaya başladı.

Zeytinyağı kalitesi için 24 saat çalışıyorlar

Türkiye’nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili olan Aydın’da, yüksek rekoltenin yaşandığı zeytin sezonunda zeytinyağı fabrikaları 24 saat çalışmaya başladı.
Zeytin rekoltesinin geçtiğimiz yıllara göre ciddi miktarda yüksek olduğu Aydın’da, başta Köşk ilçesi ve çevresi olmak üzere il genelinde üreticilerin yüzü gülüyor. Rekoltedeki artışın yanı sıra zeytinyağı veriminde yaşanan miktar artışı da çiftçiyi memnun ediyor. Yoğunluk nedeniyle 24 saat çalışmaya başlayan zeytinyağı fabrikalarında sıkılan her 4 ila 5 kilo zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor.
Gerek bilinç düzeyinin artması gerekse teknolojiye ayak uydurulması ile zeytinyağında kalitenin arttığını söyleyen üretici Salih Peynirci, bu yıl hem rekoltede hem de kalitede artış yaşandığını söyledi. Peynirci, “Eskiden zeytin toplama işi uzun sürer, sıkım işlemi de bir bahçenin tamamı işlendikten sonra yapılırdı. Şimdi çırpma makineleri sayesinde hem günlük hasat edilen zeytin miktarı arttı, son sistem sıkma makineleri ile de sıkım işlemi de daha kolay ve seri hale geldi. Zeytinyağının kaliteli olması için belli şartlar var. Bunlardan en önemlisi hasat edilen zeytinin bekletilmeden sıkılıp yağının çıkarılmasıdır. Bu yüzden kaliteli zeytinyağı elde etmek için hasat ettiğimiz zeytinleri en kısa sürede sıktırmaya özen gösteriyoruz” dedi.

AYDIN

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’ın yıldızları çeyrek finalde
YEREL HABERLER Aydın’ın yıldızları çeyrek finalde
Nazilli’de kadına şiddet ve çocuk istismarı semineri verildi
YEREL HABERLER Nazilli’de kadına şiddet ve çocuk istismarı semineri ...
Vincin altında kaldı, tazminat davası 14 yıldır sonuçlanmadı
YEREL HABERLER Vincin altında kaldı, tazminat davası 14 yıldır ...
Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası’nda kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kız öğrenci yurdunda çıkan yangın ...
Nazilli'de Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Nazilli'de Sarıkamış Şehitleri anıldı
Develer, İncirliova Belediyespor yararına güreştirildi
YEREL HABERLER Develer, İncirliova Belediyespor yararına ...
İncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreşti
YEREL HABERLER İncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreşti
Başkan Kaplan; Aydın Otomobil ve Motosiklet tutkunları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; Aydın Otomobil ve Motosiklet ...
Kuşadası Limanı sezonu erken açtı
YEREL HABERLER Kuşadası Limanı sezonu erken açtı
MHP İl Başkanı Alıcık, “Türk Polisimiz ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz”
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık, “Türk Polisimiz ve Türk ...
“Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme geriliği olabilir” “Bademcik, geniz eti büyümesi ve kulakta sıvı birikmesi çocukların gelişimin olumsuz etkiliyor”
YEREL HABERLER “Çocuğunuzda bu sorunlar varsa, büyüme gelişme ...
Nazilli Belediyespor'da Volkan gitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Volkan gitti
Profesör ve fotoğrafçı eşi ele verip serada çilek üretiyor
YEREL HABERLER Profesör ve fotoğrafçı eşi ele verip serada çilek ...
13 yaşındaki Dilvin'in ölümünde yanlış iğne iddiası
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Dilvin'in ölümünde yanlış iğne iddiası
Başıboş atlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi Kazada iki at telef oldu, 2 araç da hurdaya döndü
YEREL HABERLER Başıboş atlar, sürücülerin korkulu rüyası haline ...
Milletvekili Yavuz’dan Alıcık’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Yavuz’dan Alıcık’a ziyaret
Kuşadası Tülüşahı Tür Koruma Eylem Planı kapsamında ziyaretler yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Tülüşahı Tür Koruma Eylem Planı kapsamında ...
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba' konseri
YEREL HABERLER Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye ...
Ege’nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar oldu EİB’nin Aralık ayı ihracatı 1 milyar 117 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Ege’nin 2019 yılı ihracatı 22,5 milyar dolar ...
AK Partili Yavuz’dan Kılıçdaroğlu’na Kanal İstanbul eleştirisi
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’dan Kılıçdaroğlu’na Kanal İstanbul ...
Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”
YEREL HABERLER Dağaşan, “Nazilli hak ettiğini alamıyor”
Seramikçiler altın yılını yaşıyor Dünyaca ünlü seramikleri Türkiye genelinin yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Seramikçiler altın yılını yaşıyor Dünyaca ünlü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X