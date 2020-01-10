Türkiye Halter Şampiyonası Didim’de başladı

Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda başladı.

10 12 Ocak 2020 tarihleri arasında üç gün sürecek olan şampiyona 361 sporcunun katılımı ve 52 hakemin yönetimiyle tamamlanacak. Didim’de 10 12 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında 40 ilden 361 sporcu mücadele edecek. Türkiye Şampiyonasının ilk günü yıldız kızlar kategorisiyle başladı. Sıkletlerinde derece elde eden sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 15.00’da Didim Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.



Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası erkekler kategorisinde Aydın’ı Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’ndan Coşkun Enes Demircan, Nurullah Birlik, Yağız Kaptan, Emre Kurtuldu, Umut Ali Zeybekoğlu, Özkan Erten, Halil Khallo, Kadir Eren Kaya, Ahmet Sepetyapan, Emre Çakmak, Emir Kan, Valiler Ortaokulu’ndan Alperen Sokmen ve Dr.Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu’ndan Furkan Çakar temsil edecek.

Yıldız kızlar kategorisinde Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’ndan İlayda Atçı, Elif Üstün, Ceyda Aslan, Büşra Öçalan, Burcu İldem Gerçekden, Çaylı Ortaokulu’ndan Ayşe Cintosun ve Melek Çam Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı temsil edecekler.

AYDIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:14

YATSI 19:35

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