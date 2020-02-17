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Pamela, Forum Aydın’da gönülleri fethetti

İHA

Ziyaretçileri için birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, Sevgililer Günü'ne özel Aşk Oyunu ve sonrasında Pamela Konseri ile bu özel günü kutladı.

Pamela, Forum Aydın’da gönülleri fethetti

Ziyaretçileri için birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, Sevgililer Günü’ne özel Aşk Oyunu ve sonrasında Pamela Konseri ile bu özel günü kutladı.
1415 Şubat tarihlerinde Forum Aydın’da çiftler “Aşk Oyunu”na katıldılar ve anında sürpriz hediyelere sahip oldular.16 Şubat’ta gerçekleştirilen Pamela konserinde ise , Forum Aydın ziyaretçileri unutulmaz anlar yaşadı.
Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu yıl Sevgililer Günü için ziyaretçilerine özel keyifli ve kazançlı fırsatlar hazırladı. 1415 Şubat 2020 tarihlerinde Forum Aydın’da çiftler “Aşk Oyunu”na katılarak hem eğlendi hem de sürpriz hediyelerin sahibi oldu.
Pazar günü ise uzun zamandır beklenen Pamela konseri çiftlerin ve tüm Forum Aydın ziyaretçilerinin katılımıyla Zeytin Meydanı’nda gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca Pamela, en sevilen şarkılarını, özellikle de “Yara” albümünden şarkılarını sevenler için seslendirdi. Tüm şarkılarına eşlik eden Forum Aydın ziyaretçilerinin yoğun katılımıyla müthiş bir akşam yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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