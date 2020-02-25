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Dünyayı tedirgin eden Coronavirüs ‘e karşı alınacak önlemler Op. Dr. Cem Karas: “Hijyene önem verin ...

İHA

Son günlerde dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelen çok sayıda insanın hayatını kaybettiği coronavirüse karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, tüm virüslerde olduğu gibi bu virüste de en önemli tedbirin hijyen ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak şekilde beslenmek olduğunu belirtti.

Dünyayı tedirgin eden Coronavirüs ‘e karşı alınacak önlemler Op. Dr. Cem Karas: “Hijyene önem verin bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenin”

Son günlerde dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelen çok sayıda insanın hayatını kaybettiği coronavirüse karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, tüm virüslerde olduğu gibi bu virüste de en önemli tedbirin hijyen ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak şekilde beslenmek olduğunu belirtti.
Çin’de ortaya çıkan ve şu anda yaklaşık 30 ülkede görülen ve birçok insanın ölümüne sebep olan coronavirüs salgını hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, “Corona virüs vücut sıvılarıyla, damlacık enfeksiyonu ve solunum yoluyla kişiye bulaşıyor. Virüs taşıyan kişiyle yakın temas kurmak önemli rol oynuyor. Bu yeni tip coronavirüs de ilk vakalara hayvandan bulaşmış olmakla birlikte hayvan teması olmayan vakaların da görülmeye başlanması ile virüsün günler içinde insandan insana bulaşma özelliği kazandığı görülmüştür” dedi.
Coronavirüsün bulaştığı bazı kimselerde belirti görülmeyip veya hafif belirtilerle soğuk algınlığı gibi seyrediyor olmasının olası durum olduğunu ancak kaydedilen çoğu vakada ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulguları ön planda olduğunu kaydeden Op. Dr. Karas, virüsten korunma yöntemleri hakkında da detaylı bilgi verdi.
“Hijyene önem verin yeterli uyuyup doğal ve dengeli beslenin”
Her hastalık ve salgında olduğu gibi yeni ortaya çıkan coronavirüse karşı da alınacak en önemli önlemin öncelikle hijyen, vücudun iyi dinlenmesi ve doğal ve dengeli beslenmek olduğunu kaydeden KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, “Halen tedavisi ve aşısı bulunmayan bu virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışmalıyız. Yeterli uyku (günde 78 saat), stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkol kullanmamak özetle sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ilk sırada yapmamız gerekenler arasında yer alır. Düzenli ve dengeli beslenmeye, yeterli sıvı almaya, kaliteli protein, doğal sebze/meyve, tam tahıl, bakliyat, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin beslenmeye dikkat etmeliyiz. Yeterince kanıt olmasa da D vitamini, çinko, omega3 içeren destekler ile doğal C vitamini işe yarayabilir. Bunun dışında ellerin sık sık yıkanması temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi önerilir” diyerek içinde bulunduğumuz bu dönemde özellikle yurtdışına çıkanların daha dikkatli olmasını tavsiye etti.
“Kalabalık ortamlarda maske kullanın”
Hasta kişilerden ve havalandırılması sorunlu ve kalabalık mekanlardan (otobüsler, dolmuşlar, trenler, metro, sinemalar, alışveriş merkezleri) mümkün olduğunca uzak durulmasını, zorunlu olanların da maske kullanmasını tavsiye eden Op. Dr. Karas, “Tüm solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yoldur. Özellikle yaşlılar, müzmin hastalığı olanlar (kalp hastalığı, böbrek hastalığı, solunum yolu hastalığı, nörolojik hastalık, şeker hastalığı); bağışıklık sistemi yetersiz olanlar; kanser hastaları, herhangi bir hastalığın son evresinde olanlar, gebe kadınlar ve çocuklar daha büyük risk altındadır. Coronavirüs besinlerle değil solunum yolu ile bulaştığı için riskli bireylerin maske takması, kalabalık ortamlara girmemesi ve gerekmedikçe yolculuk yapmaması önerilir” diyerek tüm virüslere karşı alınacak en önemli tedbirin hijyen ve vücudun bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu kaydetti.

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