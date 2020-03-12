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ADÜ’lü öğrencilerin 4 ayrı projesine TÜBİTAK’tan destek

İHA

ADÜ’lü öğrencilerin 4 ayrı projesine TÜBİTAK’tan destek

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri tarafından sunulan dört farklı proje önerisi, TÜBİTAK 2209AÜniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Yürütücülüğünü Funda Aylan’ın, danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Yılmaz’ın yaptığı, yardımcı araştırmacıları Gülşah Arı ve Özlem Bilgin’in olduğu “Stevia ve Kuru İncir ile Zenginleştirilmiş Şeker İlavesiz Fonksiyonel Dondurma Üretimi”, Yürütücülüğünü Kardelen Demirci’nin danışmanlığını Arş. Gör. Ahmet Görgüç’ün yaptığı, yardımcı araştırmacısı Aylin Vayiç’in olduğu “Aronya (Aronia melanocarpa) Meyvesinin Tepsili Kurutucu ile Kurutulmasında Ultrases Ön İşleminin Etkisi ve Kuruma Kinetiği ile Biyoaktif Bileşenlerin Değişiminin İncelenmesi”, Yürütücülüğünü Asuman Karasüleymanoğlu’nun danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca’nın yaptığı, yardımcı araştırmacıları Esra Keskin ve Öznur Öbak’ın olduğu “Deve Sütünden Ayran Üretiminde Transglutaminaz (Activa MP) Enziminin Kullanımı”, Yürütücülüğünü Fadime Nur Dal’ın danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca’nın yaptığı yardımcı araştırmacısı Ümran Gökçü olduğu, “Deve Sütünde Bulunan Laktoperoksidaz ve Lizozim Enzimlerinin Isıl İşlemle İnaktivasyonu ve Yoğurt Üretiminde Farklı Starter Kültürleri Üzerine Bu Enzimlerin Etkilerinin Belirlenmesi” adlı projeler desteklenmeye hak kazandı.
ADÜ’den yapılan açıklamada projeleri ile başarı elde eden öğrenciler ve danışman öğretmenleri tebrik edildi.

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