Baraj gölünde kayboldu, 24 gün sonra yakınları kıyıya vuran cesedini buldu



Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Çine ilçesinde, babasıyla gittiği Topçam Baraj Gölü kıyısında kaybolan Hulusi Aşçı'nın (34) cansız bedeni, 24 gün sonra, kıyıya vurmuş olarak yakınlarınca bulundu. Aşçı'nın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çine'de yaşayan Fahri Aşçı ile oğlu Hulusi Aşçı, 27 Şubat günü saat 11.00 sıralarında, otomobille Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi'ndeki Topçam Baraj Gölü kıyısına gitti. Baba-oğul, bir süre burada sohbet etti. Hulusi Aşçı, iddiaya göre, babasına "Sen arabaya geç. Ben birazdan geleceğim" dedi. Otomobile binen Fahri Aşçı, daha sonra uzun süre gelmeyen oğlunu aramaya çıktı. Gölet kenarında oğlunun montunu bulan Aşçı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evli ve 1 çocuk babası Hulusi Aşçı için aramakurtarma çalışması başlatıldı. Baraj gölü ve çevresinde dalgıçlar suda, jandarmalar ise karada çalışma yürüttü; ancak Hulusi Aşçı'nın izine rastlanılmadı. Arama çalışmaları, 2 hafta boyunca sonuç alınamaması üzerine sonlandırıldı.

Hulusi Aşçı'nın yakınları ve komşuları ise baraj gölü çevresinde aramalarını sürdürdü. Bugün saat 09.30 sıralarında Aşçı'nın cesedi, daha önce montunun bulunduğu bölgeye 60 metre uzaklıkta, suyun içinde kıyıya vurmuş bulundu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, Aşçı'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Hulusi Aşçı'nın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Bahattin ALBAYRAK

2020-03-22 17:50:06



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