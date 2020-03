“Bu dönemde antioksidan içeriği yüksek besinleri daha fazla tüketin”

Ege Liva Hastanesi Dahiliye hekimi Fatma Başıbüyük, kış hastalıklarının yanı sıra Korona virüsüyle savaştığımız bu günlerde vücudun bu hastalıklarla baş edebilmesi için bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak besinlerin daha fazla tüketilmesini önerdi.

Özellikle Ege’de yaşayanların bölgede bolca yetişen sebze ve meyveleri tüketerek bağışıklık sistemini güçlü tutabileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, bu dönemde kişilerin sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durup uzmanların uyarılarını daha fazla dikkate almasını istedi.

“Bolca C vitamini alın”

Bağışıklık deyince akla ilk gelen destekleyicilerden birinin vücudu enfeksiyon ve bakterilerden koruyan C vitamini olduğunu belirten Dr. Başıbüyük, “C vitamini, serbest radikallerle savaşarak antioksidan olarak görev yapmaktadır. Hava kirliliği, sigara dumanı ve UV ışını serbest radikal oluşumunu tetikleyerek vücutta hücre zarına ve DNA’ya zarar vermektedir. C vitamini gibi antioksidanlar serbest radikallerin hücreye zarar vermesini önler hem de vücudu enfeksiyon ve bakteri toksinlerinden korur. Bu nedenle günde 5 porsiyon sebze ve meyve yiyerek C vitamini ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Sebzeleri yüksek ateşte ve uzun sürede pişirmeyin. Dilimlediğiniz meyveler havayla ne kadar uzun süre temas ederse vitamin kaybı olacağından kestikten hemen sonra tüketmeye özen gösterin. Sebze ve meyve tüketiminde çeşitlilik sağlamak çok önemlidir. Her renk besinin vücutta farklı görevleri vardır. Örneğin kırmızı ve mor besinler kalp sağlığını olumlu etkiler, sarı ve turuncu besinler bağışıklığı güçlendirir ve posa içerikleri yüksektir, yeşil yapraklı besinler kanser koruyucudur, vitamin mineral lif içeriği yüksektir ve beyaz besinler ise enfeksiyonlara karşı korur ve antiinflamatuar etki gösterirler” dedi.

C vitaminin en fazla maydanoz, kuşburnu, kivi, kırmızıbiber, limon, portakal, mandalina, çilek, böğürtlen, domates, lahana, karnabahar ve patateste bulunduğunu belirten Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, A vitaminin de hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü, E vitamininin vücudun normal fonksiyonunu sürdürebilmesi için elzem bir vitamin olduğunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz dönemde bolca su tüketilerek dengeli beslenmeye önem verilmesini isteyen Başıbüyük, imkanlar ölçüsünde de spor yapılmasını önerdi.

