Aydınlılar Başkan Çerçioğlu’na kulak verdi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda almış olduğu tedbirler sonuç vermeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Korona virüs salgınından dolayı yaptığı "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısına kulak veren Aydınlılar toplu taşıma kullanmamaya başladı. Belediye otobüslerini kullanan vatandaş sayısı yüzde 10'a düştü.

Başkan Çerçioğlu tarafından 13 Mart'tan itibaren sefer sayılarının azaltılması talimatı verilen belediye otobüslerinin bu tarihte 25 bin olan yolcu sayısı dün itibarıyla 2 bin 400'e düştü. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında belediye otobüsleri şu anda sadece mesai saatlerinde hizmet veriyor. Başkan Çerçioğlu ise Aydınlıların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve evde kalmaları çağrısını yineledi.

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