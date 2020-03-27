Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.
Kaza saat 17.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Z 3757 plakalı otomobil sürücüsü Kuşadası Sanayi Sitesinden evine gitmek isterken kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil metrelerce sürüklendikten sonra uçurumun kenarında durdu. Araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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