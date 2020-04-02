Rektör Aldemir; “Bulaşma riski yüksek olan virüse karşı evde kalınmalı”

– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Korona virüs salgınına karşı paniğe kapılmadan hareket edilmesi gerektiğini belirterek; “Virüsün bulaşma riski yüksek bu unutulmamalı ve en önemlisi evde kalınmalı” dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, özel bir televizyon kanalında Ömer Önder’in sunumlarıyla gerçekleşen programa canlı bağlantıyla katıldı.

Korona virüs ile ilgili araştırma yapan bilim insanları olduğunu, bu konu ile ilgili hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, YÖK Başkanımız Yekta Saraç, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bu konuda koordineli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların sonuçlarını oldukça olumlu şekilde alıyoruz. Bu konuda dünyada bir sıralama yapacak olursak çok başarılı bir ülke olduğumuzu göreceğiz” dedi.



“Vatandaşlarımız paniğe kapılmadan verilen kıymetli bilgilere uygun davranmalı”

Alınacak kontrol yöntemlerinin ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesinde çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, viroloji ana bilim dallarının sadece veteriner fakültelerinde olduğunu diğer fakültelerde yan dal olarak yer aldığını, Korona virüs alanında araştırma yapan bilim insanlarının sözlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Aldemir, “Korona virüsün elektron mikroskobik yapısına baktığımızda yuvarlak yapılı bir virüs, partiküllerinin yüzeyinin üzerinde lobut benzeri uzantılara sahip olduğu görülmektedir. Bu yapıdan ötürü bir taç oluşumu söz konusudur. Bu görünümünden dolayı Korona virüs olarak tanımlanmaktadır. İçerisine girdiğimizde ise RNA genom yapısına sahip olduğu, helikal bir protein kılıfla kaplı olduğunu, zarlı bir virüs olduğunu görebilmekteyiz. Çevre koşullarına en dayanıksız virüsler arasında yer almaktadır. RNA genom yapısında sahip olduğu içinde mutasyona uğrama kapasitesi vardır. Ancak genomik yapılarından dolayı mutasyon düzeyi hiçbir zaman bir grip kadar yüksek olmayacak. Bu da çok büyük endişeye sevk etmemeli. Vatandaşlarımız paniğe kapılmadan verilen kıymetli bilgilere uygun şekilde davranmalıdırlar” sözleri ile Korona virüsün yapısı hakkında bilgi verdi.





“Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda hareket edilmeli ve en önemlisi evde kalınmalı”

Halkın Sağlık Bakanlığın talimatlarına uygun davranması ve evde kalması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Halkımız endişeye kapılmamalıdır. Vatandaşlarımızın soğuk algınlığı gibi hastalıkları Korona virüsü sanarak aile hekimlerine danışmadan, referans hastanelere gitmeleri ve korona testini istemeleri sağlık sisteminde tıkanmalara sebep olmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hareket edilmeli. Virüsün bulaşma riski yüksek bu unutulmamalı ve en önemlisi evde kalınmalı” dedi.



Dünya çapında en başarılı şekilde virüsle mücadele eden ülke olduğumuzu ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ’nün koordineli olarak çalıştığını ve uzaktan eğitimle, öğrencilere ulaştığını belirterek; “Üniversiteler Yükseköğretim kurumlarına bağlı birimlerdir. Kurumumuz YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın tebligatları doğrultusunda hareket etmekte ve öğrencilerimize duyurmaktadır. Bir panik durumu söz konusu değil. Öğrencilerimize tavsiyem evde kalarak, eğitimlerini aksatmadan uzaktan eğitim ile derslerine çalışmalarıdır” dedi.

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