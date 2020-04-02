GEKA, ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’nı ilan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GEKA, ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’nı ilan etti

İHA

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan "Covid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı"nı ilan etti.

GEKA, ‘Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı’nı ilan etti

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan “Covid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı”nı ilan etti.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 6 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye, başvuru rehberi ve eklerinin tamamına www.geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Program kapsamında Covis19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaca ulaşmak için “Virüsün Yayılımının Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınması”, “Halk Sağlığı için Acil Hazırlık ve Müdahale Çalışmaları” ile “Salgının Ülke ve Bölge Ekonomisine Negatif Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar Geliştirilmesi” adlı 3 öncelik belirlendi. COVID19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programında “Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar” ve “Kar Amacı Güden İşletmeler” uygun başvuru sahibi olabilecek.

Potansiyel başvuru sahipleri; proje başvurularına Ajansın internet sitesinden erişilebilecek olup Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak başvuruyu doldurmaları gerekiyor. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacak.

Programın son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilecek ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınacak. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilecek. Ajans başvuru döneminde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durum Ajans internet sitesinde duyurulacak.
Covid19 önlemleri çerçevesinde ve kişisel teması en aza indirmek amacıyla program ile ilgili bilgilendirmeler video konferans yöntemi, eposta ve telefon ile yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mavi giyinen şehiriçi şoförleri otizme dikkat çekti
YEREL HABERLER Mavi giyinen şehiriçi şoförleri otizme dikkat çekti
Aydın’da Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da Korona virüs değerlendirme toplantısı ...
Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine kavuştu İşçiler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimatla Kocaeli'nden kente özel otobüslerle getirildi
YEREL HABERLER Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine ...
Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER Karantinadaki Kuşadalı 31 işçi, ailelerine kavuştu
Aydın’ın ikinci karaleylek çiftçi Latmos’a yuva yaptı Nesli tükenme tehlikesi altında olan karaleylekler Aydın’da ikinci kez görüldü
YEREL HABERLER Aydın’ın ikinci karaleylek çiftçi Latmos’a yuva ...
Aydın’da karantina altındaki iki hasta taburcu edildi
YEREL HABERLER Aydın’da karantina altındaki iki hasta taburcu edildi
Aydın’da Korona virüsü denetimi trafiği Şehrin girişinde yapılan ölçümlerde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Aydın’da Korona virüsü denetimi trafiği Şehrin ...
Vali Köşger’den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı
YEREL HABERLER Vali Köşger’den Aydınlılara 'evde kalın' uyarısı
Başkan Özcan'dan Perşembe Pazarı'nda sıkı denetim
YEREL HABERLER Başkan Özcan'dan Perşembe Pazarı'nda sıkı denetim
Bozdoğan’da günde 300 maske üretiliyor
YEREL HABERLER Bozdoğan’da günde 300 maske üretiliyor
Aydın’da çam ormanları çam kese böceği istilasına uğradı
YEREL HABERLER Aydın’da çam ormanları çam kese böceği istilasına ...
Korona virüsüne iyi geldiği belirtilen sumak en çok tercih edilen ürün oldu
YEREL HABERLER Korona virüsüne iyi geldiği belirtilen sumak en çok ...
Rektör Aldemir; “Bulaşma riski yüksek olan virüse karşı evde kalınmalı”
YEREL HABERLER Rektör Aldemir; “Bulaşma riski yüksek olan virüse ...
Didim AK Parti ihtiyaç sahipleri için 100 koli yardım topladı
YEREL HABERLER Didim AK Parti ihtiyaç sahipleri için 100 koli yardım ...
Karacasu Kaymakamlığı gençleri göreve davet etti
YEREL HABERLER Karacasu Kaymakamlığı gençleri göreve davet etti
Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor Sosyal mesafe bahane, hava şahane
YEREL HABERLER Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor Sosyal ...
ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor
YEREL HABERLER ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor
1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı
YEREL HABERLER 1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı
Aydın'da sahte para ile dolandırıcılık yapan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da sahte para ile dolandırıcılık yapan kişi ...
Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası’nın iptal edildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası’nın ...
Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı
Otobüste çantasında 1,5 kilo uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste çantasında 1,5 kilo uyuşturucu bulunan yolcu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X