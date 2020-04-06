Başkan Atabay; “Halkın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir”

Didim’de, Korona virüsün salgınının önlenmesi amacıyla, Didim Belediyesi tarafından tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Didim Belediyesi, Korona virüse önlemler kapsamında, kalabalık ortamlarda virüsün yayılmasını önlemek için pazaryerlerinin giriş ve çıkışlarına dezenfeksiyon tünelleri yerleştirdi. Vatandaşlar bu tünellerden geçirilerek pazaryerlerine sırayla alındı.

Uygulamalar kapsamında, Didim Belediyesi görevlileri tarafından pazaryerlerine giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşi ölçülerek, yüksek ateşi olan vatandaşlar, pazaryerine alınmayıp, hastaneye gönderildi. Virüsün yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla yapılan uygulamaları Didimli vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.

Korono virüs tedbirleri kapsamında belediye tarafından üretimi yapılan dezenfekten kabinlerini ilk kez cumartesi pazarında uygulandığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Vatandaşın ve pazarcı esnafının güvenliği açısından bu kabinler ilçede kurulacak olan tüm pazaryerlerine yerleştirilecektir, tünelde kullandığımız dezenfekte ilacı Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde hazırlanmış olup, hiçbir yan etkisi olmayıp sadece dezenfekte amacı taşımaktadır. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir” dedi.

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