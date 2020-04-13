Askıda ekmekten sonra askıda maske Maskesi kalmayan veya maskesiz dışarı çıkanlar ücretsiz olarak maske alabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Askıda ekmekten sonra askıda maske Maskesi kalmayan veya maskesiz dışarı çıkanlar ücretsiz olarak maske alabiliyor

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde esnaflık yapan Karadenizli bir aile 20 yıldan bu yana sürdürdüğü 'Askıda Ekmek' geleneğine şimdi de 'Askıda Maske'yi ekledi. Her gün binlerce ekmeğin yanısıra binlerce de maske dağıtan esnafa her yerden maske desteği de geliyor.

Askıda ekmekten sonra askıda maske Maskesi kalmayan veya maskesiz dışarı çıkanlar ücretsiz olarak maske alabiliyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde esnaflık yapan Karadenizli bir aile 20 yıldan bu yana sürdürdüğü ‘Askıda Ekmek’ geleneğine şimdi de ‘Askıda Maske’yi ekledi. Her gün binlerce ekmeğin yanısıra binlerce de maske dağıtan esnafa her yerden maske desteği de geliyor.

Tüm dünyayı saran korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sokağa maskesiz çıkamayan ve maske bulamayan vatandaşların imdadına Karadenizli esnaf yetişti. Korono virüsle mücadelenin olmazsa olmazı olan maske kullanımını artırmak amacıyla Nazilli’de yaklaşık 60 yıldır esnaflık yapan ve 160 bin nüfuslu ilçenin köklü ailelerinden olan ve unlu mamüller üretimi yapan Trabzonlu Gözdaş ailesi, 20 yıldır sürdürdüğü ‘Askıda Ekmek’ geleneğine bu kez de ‘Askıda Maske’yi ekledi.

İlçedeki kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaş ve esnaf olarak herkesin duyarlı davranarak salgınla mücadele ettiği zor günlerde yardımlaşmanın önemi bir kat daha arttı. Her gün yüzlerce gıda kolisi, maske ve eldivenin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı ilçede esnaf da üzerine düşeni yapıyor.
Osmanlı geleneği olan ve asırlardır süregelen yardımlaşma ve dayanışma geleneği ‘askıda ekmek’ kültürünü yaşatarak binlerce ihtiyaç sahibine ücretsiz ekmek dağıtan esnaflar arasında yer alan Karadenizli Gözdaş ailesinin işlettiği fırında askıda ekmeğin yanında bu kez askıda maske dağıtılmaya başlandı. İlçenin en hareketli caddesi üzerinde yer alan iş yerlerinde her gün binlerce maske ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bir maskenin ancak 4 saatlik kullanım ömrü olması nedeniyle her gün binlerce vatandaşın uğradığı iş yerine birçok hayırsever vatandaş ve STK’lardan da askıda maske ile birlikte askıda ekmek desteği yağıyor.
Nazilli polisinin de sık sık iş yerini ziyaret ederek sosyal mesafe ve hijyen konularında alışverişe gelen vatandaşları uyarılarda bulunması ve bu konuda bilinçlenmelerini sağlama çalışmaları da vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.
Nazilli’de yaklaşık 60 yıldır unlu mamuller üzerine çalıştıklarını ifade eden Fırın İşletmecisi Yaşar Gözdaş, “Biz aslen Karadenizliyiz. Ata mesleği, dededen kalma bir meslek olan fırıncılıkla uğraşıyoruz. Ekmek ve ekmek çeşitleri üzerine, unlu mamuller yapıyoruz. 20 yıldan beridir de askıda ekmek kampanyasını yürütmekteyiz. Hayırsever vatandaşın bize emanet ettiği, verdiği ekmeği biz de ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Olmazsa da kendimiz tamamlayıp vatandaşa hergün ekmek veriyoruz. Bunun yanında son günlerde bu korona virüsünden dolayı sosyal sorumluluk adına maske ihtiyacı vardı. Maske bulamayan, alamayan vatandaşlar var. Bu işi sürekli yaptığımız için biz de maske kullanıyorduk. Elimizde var olan maskeleri şu anda vatandaşa bedava veriyoruz. Verirken de uyarıyoruz, takma şeklini gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar kendi çapımızda bedava dağıtıp ve bir hizmet yapmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız da televizyonlarda söyledi ‘maskeler satılmayacak, bedava dağıtılacak’ diye. Biz de bu duyarlılığa elimizden geldiğince kendi adımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Ayrıca maske getirip de dağıttırmak isteyenlerin maskelerini alıp vatandaşa dağıtıyoruz. Günlük 2 bin3 bin civarında maske dağıtıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a videolu teşekkür Ahmet Özyol: “Allah, Reisimizden bin kere razı olsun, devletimiz var olsun”
YEREL HABERLER Karantinadaki işçiden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a videolu ...
Aydın’da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama yönünden denetlendi
YEREL HABERLER Aydın’da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama ...
Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı
Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz" AK Partili Yavuz'dan Süleyman Soylu paylaşımı
YEREL HABERLER Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz" AK Partili ...
Aydın’da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi
YEREL HABERLER Aydın’da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi
AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"
YEREL HABERLER AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri ...
Kuyucak’ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta vatandaşların ihtiyaçları karşılandı
Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi
YEREL HABERLER Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi
Nazilli'de dezenfekte ekipleri aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Nazilli'de dezenfekte ekipleri aralıksız çalışıyor
Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı Sokaklar boşalınca, kediler caddede ava çıktı
YEREL HABERLER Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu ...
Kuşadası iki gündür sessiz
YEREL HABERLER Kuşadası iki gündür sessiz
Aydın’da eczaneler maske dağıtımına başlıyor
YEREL HABERLER Aydın’da eczaneler maske dağıtımına başlıyor
Kuşadası Belediyesi yasağın ikinci gününde de vatandaşları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yasağın ikinci gününde de ...
Kuşadası Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Boş kalan sokaklar belediye tarafından yıkandı
YEREL HABERLER Boş kalan sokaklar belediye tarafından yıkandı
5 yaşındaki Zeynep, evlerinin balkon camlarını tuvale çevirdi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Zeynep, evlerinin balkon camlarını tuvale ...
(Görüntülü) Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk ...
Kuyucak Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini aktardı
YEREL HABERLER NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini ...
Vatandaş evden çıkamayınca, ineklerin otunu zabıta biçip getirdi Buharkent Zabıtası, hizmette sınır tanımadı
YEREL HABERLER Vatandaş evden çıkamayınca, ineklerin otunu zabıta ...
Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti
YEREL HABERLER Kamyon şoförlerinin imdadına Başkan Özcan yetişti
Emektar muhtar nostaljiyi yaşatıyor
YEREL HABERLER Emektar muhtar nostaljiyi yaşatıyor
Acil eylem planını devreye sokan Başkan Özcan 7/24 sahada
YEREL HABERLER Acil eylem planını devreye sokan Başkan Özcan 7/24 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X