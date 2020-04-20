Cezayir’den Aydın’a getirilen 450 işçi karantinadan çıktı Söke ve Efeler’de misafir edilen Türk işçiler, protokol tarafından memleketlerine uğurlandı Cezayir’de faaliyet gösteren firmanın idarecisi, “Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu görmek için yurt dışına çıkın” diyerek teşekkür etti

Cezayir'den getirilerek Aydın’daki iki ayrı yurtta karantinaya alınan 450 Türk işçi, memleketlerine protokol tarafından uğurlandı. Cezayir’de faaliyet gösteren firmanın idarecisi, “Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu görmek için yurt dışına çıkın” diyerek teşekkür etti.

Korona virüsü sürecinde Cezayir’den getirilen 450 işçinin 14 günlük karantina süreci sona erdi. 290’ı Efeler Adnan Menderes Yurdu’nda, 160’ı ise Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu’nda misafir edilen işçiler, Efeler ilçe merkezinde buluşturuldu. Son kez sağlık kontrolünden geçirilen ve yolluk ihtiyaçları ellerine verilen işçiler, 20 otobüsle Türkiye’nin farklı illerine gönderildi. Tüm ihtiyaçları karşılanan ve her hangi bir sağlık problemiyle karşılaşılmayan işçiler, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, AFAD İl Müdürü Ramazan Arman ve yurt müdürleri tarafından memleketlerine uğurlandı.

Kırklareli’ne gidecek olan inşaat işçisi Sekman Yıldız, “Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Ayın 5’inde Cezayir’den buraya geldik. Çok iyi karşılandık ve bu güne kadar A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarımız giderildi. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat’a uğurlanan işçi Yakup Orhan da, “Devletimize minnettarız. 14 gün boyunca burada bizi çok iyi ağırladılar. Burada bize yardımcı olan ekibin tamamına teşekkür ediyorum. Cezayir’de inşaat sektöründe çalışıyoruz. Korona virüsü tamamen geçtiği zaman Cezayir’e dönmeyi düşünüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.



“Türkiye çok büyük bir devlet”

Cezayir’de faaliyet gösteren firmanın İdari İşler Müdürü olan Mehmet Murat ise, Türkiye’nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun yurt dışından daha iyi idrak edildiğine dikkat çekti. Murat, “Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu görmek istiyorsanız, diğer ülkelere gitmeniz lazım. Ben birçok ülkeye gidip gördüm. Gerçekten de ülkemiz çok büyük bir devlet. İmkanlar ve diğer hür türlü konu vatandaşının hizmetine sunuyor. Ellerinden gelenin daha fazlasını yapıp bizi burada çok güzel bir şekilde ağırladılar. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ne kadar teşekkür etsek az bile. Milleti için elinden geleni yapan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bize sahip çıkan ve ihtiyaçlarımızı gideren tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Belki başka bir hükümet olsa sahip çıkmayabilirdi ama mevcut hükümet bizlere sahip çıkıp arkamızda durdu” şeklinde konuştu.



Cezayir’den Türkiye’ye getirilerek Aydın’a karantinaya alınan işçilerin hiçbir sıkıntı yaşamadan ve her hangi bir sağlık sorunu yaşamadan memleketlerine uğurlandığını kaydeden Vali Yardımcısı Hulusi Arat, şöyle konuştu:

“Cezayir’den gelen 450 vatandaşımızı 2 hafta boyunca burada misafir ettik. Devletin gücünü ve güzel yüzünü en iyi şekilde göstermeye çalıştık. Arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadılar. Vatandaşlarımız da buna karşılık memnuniyetlerini ifade ettiler. Kurumlarımız el birliğiyle burada vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya ve onları memnun etmeye çalıştı”

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